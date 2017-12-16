В Липецке начался новогодний фестиваль

На площади Петра Великого проходят «Петровские забавы».

В Липецке сегодня дали официальный старт череде новогодних торжеств. На площади Петра Великого начался фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки». Сегодня же в городе официально начинает работать вся новогодняя иллюминация. В этом году в праздновании Нового года в Липецке много новшеств. Главную городскую ёлку перенесли от Городского дворца молодёжи «Октябрь» непосредственно на площадь Петра Великого. Собственно фестиваль «Петровские забавы» тоже проводится впервые. На время проведения фестиваля площадь Петра Великого закрыта для проезда. Как обычно бывает во время проведения массовых мероприятий, в целях безопасности на входе на площадь установлены ограждения и рамки металлодетекторов. Работают точки фаст-фуда с горячим чаем и пирожками. Фестиваль проходит на нескольких площадках. На главной сцене каждое учреждение культуры презентует свое мини-представление. Программы показали "Парк Победы", ДК "Сокол". Все гости могут поучаствовать в разнообразных тематических конкурсах. Их победители получат пригласительные билеты на посещение новогодних представлений, а один из них станет обладателем суперприза. Главная сцена отдана конкурсам «Лучший Дед Мороз», «Лучшая Снегурочка», «Лучший Снеговик», «Лучший Символ года», «Лучшая новогодняя команда». Липчане сегодня также смогут поиграть в старинные зимние народные игры: «Городки», «Горелки», «Заря – зарница», «Ручеек», «Золотые ворота», проверить ловкость и сноровку в беге в мешках, выйти «стенка на стенку», посоревноваться в силе и командном духе, перетягивая канат, пройти экспресс-курс по зимнему ориентированию и даже стать соловьем-разбойником. В рамках широкомасштабной городской акции на площади презентуют все основные новогодние мероприятия – как муниципальные, так и коммерческие. Также сегодня состоится карнавал: парад Дедов Морозов, Снегурочек и других новогодних персонажей. Предварительно, более 400 горожан высказали желание участвовать в шествии сказочных персонажей. Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый. Условие только одно: наличие костюма Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Собаки, Снежинки, Зимы, Бабушки Яги, Лисы, Волка, Зайчика или кого-то ещё. Несмотря на плюсовую температуру, не отменили «Снеговик-шоу». Правда, «2018 снеговиков» — сплошь поделки. Липчане в рамках конкурса «Снеговик из нетрадиционных материалов» сделали несколько сотен работ из лозы, ватных дисков, фольги, пластиковых стаканчиков. Своего снеговика мог принести каждый липчанин. Фестиваль продлится несколько часов, а завершат его фейерверк и дискотека.