Погода в Липецке

30 минут назад

В воскресенье в Липецкой области дожди и до +7

141
#дождь
В воскресенье в Липецкой области дожди и до +7

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью и днем от 2 до 7 градуса тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура 3-5 градусов тепла, днем 4-6 тепла. 

141
#дождь

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