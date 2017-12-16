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В воскресенье в Липецкой области дожди и до +7
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью и днем от 2 до 7 градуса тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура 3-5 градусов тепла, днем 4-6 тепла.