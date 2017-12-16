Погода в Липецке

8 минут назад

Спасатели передают экстренное предупреждение

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#шторм
Спасатели передают экстренное предупреждение

В ближайшие 1-3 часа  и с сохранением в течение ночи  и дня 17 декабря ожидается  усиление  южного ветра  порывы до 16-21 м/с.  


Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание горожан на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

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#шторм

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