28-летняя женщина лишилась сбережений после звонка мошенников

Женщине заявили, что ее карта заблокирована.

Очередной случай телефонного мошенничества зарегистрирован в Липецкой области. На этот раз, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по региона, использовалась схема обмана с заблокированной банковской картой.



Вчера на сотовый телефон 28-летней жительницы Усманского района позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он заявил женщине, что ее карта заблокирована и предложил выполнить несколько операций. В итоге мошенники получили доступ к счету женщины и перевели с ее карт 10 000 рублей.



По данным полицейских, подобная схема мошенничества является одной из наиболее распространенных . Мошенники просят для разблокировки перейти по ссылке на определенный сайт или позвонить на указанный номер телефона. После совершения звонка, якобы, оператор сообщает о произошедшем сбое в компьютерной системе банка и блокировке всех карт и предлагает вручную с использованием банкомата восстановить действие карты и диктует инструкции. В результате выполнения всех инструкций преступников, имеющиеся на карте денежные средства перечисляются на посторонние счета.