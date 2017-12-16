Происшествия

сегодня, 09:39

28-летняя женщина лишилась сбережений после звонка мошенников

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#мошенничество
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28-летняя женщина лишилась сбережений после звонка мошенников

Женщине заявили, что ее карта заблокирована.

Очередной случай телефонного мошенничества зарегистрирован в Липецкой области. На этот раз, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по региона, использовалась схема обмана с заблокированной банковской картой.

Вчера на сотовый телефон 28-летней жительницы Усманского района позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он заявил женщине, что ее карта заблокирована и предложил выполнить несколько операций. В итоге мошенники получили доступ к счету женщины и перевели с ее карт 10 000 рублей.

По данным полицейских, подобная схема мошенничества является одной из наиболее распространенных . Мошенники просят для разблокировки перейти по ссылке на определенный сайт или позвонить на указанный номер телефона. После совершения звонка, якобы, оператор сообщает о произошедшем сбое в компьютерной системе банка и блокировке всех карт и предлагает вручную с использованием банкомата восстановить действие карты и диктует инструкции.  В результате выполнения всех инструкций преступников, имеющиеся на карте денежные средства перечисляются на посторонние счета.
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#мошенничество
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Комментарии (1)

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???

50 минут назад
28 лет, не 98. Просто наверное читать не умеет. Об этом разводе, уже весь интернет пестрит, пресса, смс по телефонам приходят. Типо не верьте мошенникам.
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