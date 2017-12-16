К Новому году Нижний парк украсят пять арт-объектов

Медведи-топиарии, копия шпиля Петра I и другие арт-объекты украсят Нижний парк к Новому году.

В Нижнем парке заканчивается подготовка к новогодним праздникам, начавшаяся в декабре. Уже сейчас, как сообщает пресс-служба администрации Липецка, праздничная иллюминация создает новогоднее настроение в районе катка. Здесь же установлен и необычный арт-объект – уменьшенная копия известного липецкого памятника, расположенного на Петровском спуске. Четырехметровый обелиск Петра I выполнен из металлического профиля и также подсвечен иллюминацией. Его подготовила творческая команда Нижнего парка. К концу декабря посетители парка получат еще один подарок – снеговика и световой столб.

С наступлением морозной погоды в районе катка появится маленький кусочек лета – зеленые медведи-топиарии. Две скульптуры передала парку на безвозмездной основе фабрика декора «Бачо». Каждая из них выполнена в рост настоящего медведя – около двух метров в длину и полутора метров в высоту