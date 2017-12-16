«Застывшее время»: последний житель деревни Кутуково Данковского района

Дома, в которые мы зашли, покинуты давно.

В пяти километрах от Перехвали осталось заброшенное село Кутуково. Дома, в которые мы зашли, покинуты давно. Нам удалось найти календарь 2002 года, несколько икон, книги, разрушенные печки.



Условия жизни - всё те же, что были и в Павловке. Как нам рассказал местный житель, оставшийся вместе со своей женой последними в этом селе, за продуктами приходится ездить на лыжах, печку топят дровами. В глухомань иногда приезжают родственники и пчеловоды.



Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 53°08'10"N (широта), 39°06'02"E (долгота).



