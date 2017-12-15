Общество

38 минут назад

«Петровские забавы - 2017». Программа фестиваля

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#Новый год
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«Петровские забавы - 2017». Программа фестиваля

Уже в эту субботу в Липецке пройдет широкомасштабная акция по презентации всех новогодних мероприятий города – «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». 

В рамках фестиваля пройдет парад Дедов Морозов, Снегурочек, символов года и новогодних персонажей, конкурс снеговиков, реконструкция зимних народных игр; сооружение снежной крепости на площадке «Петровские баталии». Победителей наградит лучший Дед Мороз - 2018. Закончится праздник стилизованным новогодним фейерверком.

Начало праздничных программ - 16 декабря 2017 года в 16.00.

Программа:

16.00 – театрализованный пролог.

С 16.20 до 18.20 будет организована работа площадок. На трех сценах пройдут презентации новогодних представлений различных организаций. На главной сцене состоятся конкурсы «Лучший Дед Мороз», «Лучшая Снегурочка», «Лучший Снеговик», «Лучший Символ года», «Лучшая новогодняя команда».

В течение всего мероприятия на площади будет проходить еще один конкурс – на лучшую новогоднюю фотозону «Новый год любимому городу!».

Параллельно будут работать еще три площадки:

 - «Две тысячи восемнадцать снеговиков», которая включает в себя декоративно-прикладную выставку снеговиков, мастер-классы по изготовлению из подручных средств аксессуаров для снежных баб;

- «Петровские баталии»: реконструкция зимних народных игр, сооружение снежной крепости;

- флеш-моб главных персонажей новогоднего праздника (сбор участников парада – 17.30 у главной сцены, старт – 18.00). Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый желающий. Сделав круг, участники парада возвратятся к главной сцене, где начнется флеш-моб.

18.25 – историческая зарисовка, Петр I дает старт новогоднему фейерверку.

18.30 – фейерверк.

18.50 – награждение активных участников конкурсов.

19.15 – первая новогодняя дискотека от ведущего диджея города Липецка, в которую вольются все костюмированные участники парада.

Как сообщили в департаменте культуры и туризма администрации города,17, 23, 24, 30, 31 декабря, а также с 1 по 8 января включительно, в 16.00 на площади Петра Великого жителей и гостей города ждет праздничная интерактивная программа «Жарим лёд».

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#Новый год
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Комментарии (2)

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праздник к нам приходит

13 минут назад
Обязательно придем на площадь, ждем Новогодний праздник !!!
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Правдоруб

22 минуты назад
Пройдет широкомасштабная безрезультатная бездарная акция.
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