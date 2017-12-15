Общество

сегодня, 16:49

Липчане приняли участие в мастер-классе Ирины Слуцкой

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#фестиваль #образование
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Липчане приняли участие в мастер-классе Ирины Слуцкой

Ученики школ №47 и лицея №3 участвуют в фестивале Российского движения школьников в Москве.

В Москве проходит ежегодный зимний фестиваль Российского движения школьников. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в мероприятии, которое стартовало 14 декабря и продлится по 18 декабря, принимают участие около 1000 школьников из всех регионов нашей страны. Липецк на фестивале представляют команды активистов Российского движения школьников школы №47 и лицея №3. 

Ребятам предстоят конкурсные испытания в финале всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»: защита стратегии деятельности РДШ в формате стендового доклада, «Интеллектуальная игра "Я знаю РДШ"». По итогам конкурса будут определены победитель и призеры, которых наградят соответствующими дипломами и ценными подарками.

В программе зимнего фестиваля Российского движения школьников предусмотрены образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей, культурные и творческие мероприятия, выставка «Город будущих профессий», финалы Всероссийских конкурсов «Лучшая команда РДШ» и «Лига ораторов». Активисты уже посетили каток на Красной площади и приняли участие в мастер-классе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

Фото  doal.ru


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#фестиваль #образование
1

Комментарии (1)

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сегодня, 17:23
поездка обошлась в 100 тр, а по документам 1 мнл.. в Липецке делают все хорошо, если только есть чем "червячка замарить" Чиновники наверное у бабок на Ц.Рынке все баулы клетчатые раскупили для денешек..
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