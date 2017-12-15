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Менеджеры НЛМК стали лауреатами и призерами всероссийской премии «Казначей года»

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#конкурс
Менеджеры НЛМК стали лауреатами и призерами всероссийской премии «Казначей года»

Руководители финансовых служб Новолипецкого металлургического комбината стали победителями и призерами четвертого ежегодного национального конкурса «Казначей года»,который проводится Ассоциацией корпоративных казначеев и нацелен на распространение лучших практик казначейской профессии в России и за ее пределами.

Начальник управления финансовых операций НЛМК Анна Соколова стала победителем в номинации «Проект года в области совершенствования казначейской функции». Ей вручили диплом за успешный опыт совершенствования и использования передовых решений в области управления казначейской функцией. Реализованный масштабный проект цифровой трансформации функции повысил безопасность проведения расчетов, обеспечил доступ к управленческим аналитикам казначейства в режиме реального времени и минимизировал риски в области валютного регулирования и валютного контроля.

Кроме того, Анна вошла в тройку лидеров в номинациях «Казначей года» и «Управление денежными средствами». Так были отмечены успехи в реализации на предприятии эффективной модели управления отношениями с банками, денежными средствами и ликвидностью.

В тройку лидеров номинации «Сделка года по привлечению финансирования» вошли начальник управления привлечения финансирования Ксения Сергеева и главный специалист этого управления Александр Авданин. Жюри отметило успешную сделку по привлечению финансирования для американских активов Группы НЛМК, которая представляет собой уникальное сочетание американского и европейского инструментов банковского финансирования, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.

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#конкурс

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