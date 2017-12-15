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Липецкая вечЁрка: свидетели смерти, закрытие «О`кея» и салют в субботу
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 15 декабря.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про розыск свидетелей страшной аварии. Ночью 18 октября в Липецке в районе дома № 27а по улице Катукова автомобиль «Фольксваген-Крафтер» врезался в стоящий грузовик «КамАЗ».
Не меньше липчан в пятницу волновали подробности закрытия магазина. Сети O’KEY Group S.A. и X5 Retail Group объявили о достижении договоренностей по приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под брендом «О'КЕЙ».
Бурное обсуждение вызвала программа избавления липецких дворов от ржавых автомобилей. «Белая «копейка» уже лет пять стоит на повороте с дороги-дублера по двор. Чего за это время с ней только не было... Лишенная двигателя она, время от времени, перемещалась в пространстве, служила местной детворе как игровая зона. Автомобиль настолько врос в место стоянки, что под него приходили умирать бродячие животные. А в последнее время в «копейке» ночевал сторож нелегальной платной автостоянки».
Тем временем немало откликов получила новость насчет случившегося в Ельце. В социальной сети «Вконтакте» ельчане обсуждают запись видеорегистратора, которая зафиксировала обстоятельства ДТП с участием детей. 13 декабря в 17:25 в поселке Газопровод сбили двух ребят, 14-ти и 17-ти лет. Юных ельчан отправили в больницу. Пользователи соцсети считают, что причина происшествия — это попустительство местных властей.
А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось интересному способу провести выходные. Всех липчан приглашают на площадь Петра Великого. Там пройдет широкомасштабная акция по презентации всех новогодних мероприятий города – «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». В финале праздника — салют.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про розыск свидетелей страшной аварии. Ночью 18 октября в Липецке в районе дома № 27а по улице Катукова автомобиль «Фольксваген-Крафтер» врезался в стоящий грузовик «КамАЗ».
Не меньше липчан в пятницу волновали подробности закрытия магазина. Сети O’KEY Group S.A. и X5 Retail Group объявили о достижении договоренностей по приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под брендом «О'КЕЙ».
Бурное обсуждение вызвала программа избавления липецких дворов от ржавых автомобилей. «Белая «копейка» уже лет пять стоит на повороте с дороги-дублера по двор. Чего за это время с ней только не было... Лишенная двигателя она, время от времени, перемещалась в пространстве, служила местной детворе как игровая зона. Автомобиль настолько врос в место стоянки, что под него приходили умирать бродячие животные. А в последнее время в «копейке» ночевал сторож нелегальной платной автостоянки».
Тем временем немало откликов получила новость насчет случившегося в Ельце. В социальной сети «Вконтакте» ельчане обсуждают запись видеорегистратора, которая зафиксировала обстоятельства ДТП с участием детей. 13 декабря в 17:25 в поселке Газопровод сбили двух ребят, 14-ти и 17-ти лет. Юных ельчан отправили в больницу. Пользователи соцсети считают, что причина происшествия — это попустительство местных властей.
А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось интересному способу провести выходные. Всех липчан приглашают на площадь Петра Великого. Там пройдет широкомасштабная акция по презентации всех новогодних мероприятий города – «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». В финале праздника — салют.