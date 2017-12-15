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38 минут назад

Споры о политике привели к кровавой драме в Одессе

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#Одесса #спор #политика
Споры о политике привели к кровавой драме в Одессе

Мужчина зарезал сына во время празднования дня рождения.

В Одессе 51-летний мужчина нанес ножевые ранения сыну во время празднования его дня рождения. Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, об убийстве правоохранителям рассказали жители из соседней квартиры.

51-летний мужчина и его 28-летний сын праздновали день рождения, после того, как мужчины употребили спиртное, между ними возник спор о политике, который перерос в драку. Во время конфликта отец схватил кухонный нож и несколько раз ударил собственного сына.

- Даже не знаю, как оно случилось… Мы немножко поссорились, кто прав, кто не прав. Так получилось, что я был прав. Слово за слово… Все было связано с политическими проблемами в стране, что Порошенко не прав. Некоторые там проблемы… Начали с того, что принимают неправильные решения. Все связано с политическими проблемами в нашей стране. Чисто было за политику, — передает слова отца ИА "Новороссия".

Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «умышленное убийство» Уголовного Кодекса Украины.
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#Одесса #спор #политика

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