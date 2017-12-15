В России

44 минуты назад

В Москве нашли мумию с запиской

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#мумия #находка
В Москве нашли мумию с запиской

Труп найден случайно.

Только благодаря сбою техники и последовавшему за ним потопу был обнаружен труп жительницы столицы, пролежавший в квартире на севере Москвы два года, пишет "Московский комсомолец". Хозяйка квартиры по имени Вероника после смерти матери так и не создала семью. По словам знакомых, женщина работала провизором в аптеке, дежурила в ночную смену, любила составлять лекарства по рецепту, а свободное время посвящала чтению. Увлечение было так сильно, что Вероника даже брала отпуск на период книжной ярмарки, чтобы вдоволь насладиться новинками литературы. В апреле 2015 года жители дома заметили, что 44-летнюю женщину уже давно не видно, и отправились писать заявление в ОМВД по району Ховрино. Но сотрудник заявил, что розыск осуществляется только по заявлению родных, правда, сделал пометку в своей записной книжке. Дни шли, но Вероника так и не объявлялась, как и ее родственники. Месяц назад соседки, разговаривая об исчезнувшей, заметили, что в квартире женщины работает… электрический счетчик. И волнуясь за бюджет женщины, решили его выключить. Как выяснилось позже, в результате вырубился старый советский холодильник, который Вероника не размораживала три года. Растаявший лед превратился в воду, которая залила полкухни и протекла в квартиру ниже. А ее хозяин, испугавшись потопа, поднял тревогу и вызвал все службы. Веронику нашли 13 декабря лежащей на полу квартиры. В жилище была открыта форточка, поэтому за два с половиной года умершая женщина превратилась в мумию. Рядом с телом нашли упаковку таблеток, а также множество листков из тетради с распоряжениями. В частности, детям соседок Вероника оставила различные мягкие игрушки, а взрослым — косметику. Но была среди записок одна, заинтересовавшая стражей порядка больше других. В ней Вероника пишет, что в ее смерти виновата директор аптеки, где она работала.
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#мумия #находка

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