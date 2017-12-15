Фейерверк на площади Петра состоится в 18.30

Завтра в Липецке пройдёт новогодний фестиваль.

Завтра в Липецке пройдет широкомасштабная акция по презентации всех новогодних мероприятий города – «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». В рамках фестиваля пройдет парад Дедов Морозов, Снегурочек, символов года и новогодних персонажей, конкурс снеговиков, реконструкция зимних народных игр. Победителей наградит лучший Дед Мороз -2018. Закончится праздник стилизованным новогодним фейерверком. Начало праздничных программ - 16 декабря в 16.00.

Департамент культуры Липецка обнародовал подобное расписание фестиваля:

16.00 – театрализованный пролог.

16.20-18.20 – работа площадок. На трех сценах проходят презентации новогодних представлений различных организаций. Желающим предлагаются разнообразные тематические конкурсы. На главной сцене проходят конкурсы «Лучший Дед Мороз», «Лучшая Снегурочка», «Лучший Снеговик», «Лучший Символ года», «Лучшая новогодняя команда».

Параллельно работают еще три площадки, на которых определяются победители:

- площадка «Две тысячи восемнадцать снеговиков» - декоративно-прикладная выставка снеговиков; мастер-классы по изготовлению из подручных средств аксессуаров для снежных баб; работают аниматоры-снеговики;

- площадка «Петровские баталии»: реконструкция зимних народных игр.

- подготовка флеш-моба главных персонажей новогоднего праздника (сбор участников парада – 17.30 у главной сцены).

С самого начала мероприятия на площади идет еще один конкурс – на лучшую новогоднюю фотозону «Новый год любимому городу!».

18.00 – парад главных персонажей новогодних праздников.

Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый желающий. Сделав круг, участники парада становятся лицом к главной сцене и становятся участниками флешмоба – повторяют движения, которые на сцене демонстрируют несколько Дедов Морозов.

18.25 – историческая зарисовка, Петр I дает старт новогоднему фейерверку.

18.30 – фейерверк.

18.50 – награждение активных участников конкурсов.

19.15 – первая новогодняя дискотека, в которую вольются все костюмированные участники парада.

17, 23, 24, 30, 31 декабря; с 1 по 8 января включительно, в 16.00 на площади Петра Великого жителей и гостей города ждет праздничная интерактивная программа «Жарим лёд».