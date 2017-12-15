В мире

48 минут назад

Названы претенденты на победу в Корее

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#ставки #прогноз #олимпиада
Названы претенденты на победу в Корее

Промежуточный итог подвели букмекеры.

Сборная Норвегии считается главным фаворитом зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на букмекерскую контору bwin.

На победу норвежцев по количеству золотых медалей можно поставить с коэффициентом 2.25. Далее идут Германия (3.00), США (9.00), Канада (15.0), Нидерланды (26.0) и Южная Корея (34.0). По общему количеству медалей главным претендентом на лидерство считается сборная Германии (3.00), опережающая США (3.50), Норвегию (4.00) и Канаду (6.00).

Ставки на российских олимпийцев не принимаются, так как пока неизвестно, кто из спортсменов примет решение выступить на Играх под нейтральным флагом, указывает "Лента.ру".
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#ставки #прогноз #олимпиада

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