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48 минут назад
Названы претенденты на победу в Корее
Промежуточный итог подвели букмекеры.
Сборная Норвегии считается главным фаворитом зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на букмекерскую контору bwin.
На победу норвежцев по количеству золотых медалей можно поставить с коэффициентом 2.25. Далее идут Германия (3.00), США (9.00), Канада (15.0), Нидерланды (26.0) и Южная Корея (34.0). По общему количеству медалей главным претендентом на лидерство считается сборная Германии (3.00), опережающая США (3.50), Норвегию (4.00) и Канаду (6.00).
Ставки на российских олимпийцев не принимаются, так как пока неизвестно, кто из спортсменов примет решение выступить на Играх под нейтральным флагом, указывает "Лента.ру".
На победу норвежцев по количеству золотых медалей можно поставить с коэффициентом 2.25. Далее идут Германия (3.00), США (9.00), Канада (15.0), Нидерланды (26.0) и Южная Корея (34.0). По общему количеству медалей главным претендентом на лидерство считается сборная Германии (3.00), опережающая США (3.50), Норвегию (4.00) и Канаду (6.00).
Ставки на российских олимпийцев не принимаются, так как пока неизвестно, кто из спортсменов примет решение выступить на Играх под нейтральным флагом, указывает "Лента.ру".