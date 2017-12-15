В России

52 минуты назад

Валентин Гафт перенес операцию

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#Валентин Гафт
Валентин Гафт перенес операцию

Коллеги рассказали о самочувствии актера.

Народный артист России Валентин Гафт перенес операцию, сообщил РИА Новости его коллега по театру "Современник" Саид Багов.

- Только что закончилась операция и, по словам врачей, она прошла хорошо. Валентин Иосифович чувствует себя нормально, — сообщил коллега Гафта по театру «Современник» Саид Багов. Хирургическое вмешательство — операция на руке.

О госпитализации 82-летнего актера стало известно накануне вечером. Первоначальная информация - Гафт находится на плановом обследовании.

- В связи с болезнью артиста спектакль «Пока существует пространство», заявленный на 15 декабря 2017 года, ПЕРЕНОСИТСЯ на 5 февраля 2018 года. Билеты действительны, - говорится в сообщении, размещенном в группе "ВКонтакте" Московского театра "Современник".
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#Валентин Гафт

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