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Фиаско на свиданиях объяснили ученые
Можно ли уберечь себя от провала?
Люди испытывают дискомфорт на свиданиях и не могут найти себе пару не из-за изъянов характера, а по эволюционным причинам, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Personality and Individual Differences.
- Примерно каждый второй человек испытывает трудности в личной жизни и в деле продолжения рода. В большинстве случаев они связаны не с тем, что внутри них что-то сломано или работает неправильно, – просто мы были приспособлены эволюцией к жизни в совершенно не той среде, в которой сейчас обитаем, — приводит позицию ученого университета Никосии Менелая Апостолу РИА Новости.
Как предположил психолог с Кипра, смена образа жизни и возникновение постоянно меняющихся социальных норм, регулирующих отношения между полами, могли стать причиной того, почему теперь многие люди годами не могут найти свою вторую половину. По мнению ученых, трудности в общении с противоположным полом возникали не из-за непривлекательной внешности, проблем с половыми органами или плохого характера, а были обусловлены глубинными эволюционными и социальными причинами.
- Примерно каждый второй человек испытывает трудности в личной жизни и в деле продолжения рода. В большинстве случаев они связаны не с тем, что внутри них что-то сломано или работает неправильно, – просто мы были приспособлены эволюцией к жизни в совершенно не той среде, в которой сейчас обитаем, — приводит позицию ученого университета Никосии Менелая Апостолу РИА Новости.
Как предположил психолог с Кипра, смена образа жизни и возникновение постоянно меняющихся социальных норм, регулирующих отношения между полами, могли стать причиной того, почему теперь многие люди годами не могут найти свою вторую половину. По мнению ученых, трудности в общении с противоположным полом возникали не из-за непривлекательной внешности, проблем с половыми органами или плохого характера, а были обусловлены глубинными эволюционными и социальными причинами.