Общество

сегодня, 15:44

Огромный долг за свет накопили сами садоводы

7 549
#Строитель
Огромный долг за свет накопили сами садоводы

Так утверждает председатель товарищества «Строитель», в котором без света остались семьи с маленькими детьми.

История с отключением света в жилых домах садоводческого товарищества «Строитель» из-за загадочно образовавшегося долга в 5 млн рублей по оплате электричества обрастает новыми деталями. 

Как заявил GOROD48 председатель товарищества «Строитель» Сергей Алейников, долг накопили сами садоводы и оплачивать его отказываются. 

- Долг садоводчества перед энергетиками образовался из-за того, что жильцы «Строителя» не полностью платят за потребленные ресурсы. Например, одна из семей платит по 700 рублей в месяц. А в их доме и котел стоит, и система отопления. По логике, они должны потреблять электричества тысяч на пять в месяц, - считает председатель «Строителя».

Сергей Алейников также утверждает, что электричество было отключено не по его инициативе, а по решению правления садоводчества. В него никто их жителей «Строителя» не входит, так как они не изъявили такого желания. Кроме того, еще в мае все семьи предупредили о том, что зимой в садах света не будет.

- Оплачивать долги и ставить счетчики на улице они отказываются. Им легче перейти на городскую сеть энергоснабжения и забыть о счетах, - считает Сергей Алейников. - Тем временем, нам уже известно, что 30 из постоянно проживающих семей переселенцев имеют большие долги, потребляют больше, чем оплачивают. В этом им помогают хитрые счетчики, которые, к примеру, можно временно отключать. Как бороться с их неплатежами и гасить долг, мы до сих пор не знаем, хоть и обращались во все ведомства.

Сергей Алейников добавил, что аналогичные ситуации сложились и в других садоводчествах Липецка.

Напомним, что ранее GOROD48 сообщал о том, что энергетики наладили поставку электричества в СНТ «Строитель», где живут семьи переселенцев, приехавших в Липецк по кремлевской программе переселения соотечественников.
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#Строитель

Комментарии (7)

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999

9 минут назад
Для обращайтесь в суд. А на каком основании они должны там жить не вступая в садовое товарищество? Не несите ахинею. Вот когда узаконят землю' приватизирует участок, оформят кучу договоров на элекроподключение, вывоз мусора и ТД и ТП, вот тогда все товарищества им побоку.
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гостья

27 минут назад
т.е.платить не хотят, а потом еще и виноватых ищат....а что...вполне норма....кто не платит или меньше всего делает, тот больше всех кричит
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обращайтесь в суд

30 минут назад
разберитесь,почему переселенцы .не члены садоводства.должны оплачивать долг садоводов?не все проживающие на территории СНТ вступают в садоводство,и не должны вступать!!! если того не желают.и чужие долги оплачивать не должны,а вот то электричество которое переселенцы потребляют-тут без вопросов=оплачивать надо.а что касается долгов садосодства-при чем тут не члены СНТ???Надо идти в суд, именно в суде надо разобраться прав ли председатель,требующий с переселенцев оплатить долги садоводства.но кажется в прошлых публикациях переселенцы утверждали.что они оплачивали эл-во через председателя СНТ?это почему?если они не члены СНТ
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Tt

30 минут назад
Ха-ха, этот полицай режима выслуживается, выслуживается! Глянуть бы , кем он на подине своей был. Там таких чепушил быстро определяли!
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123

30 минут назад
Прохиндеи
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Платить надо

52 минуты назад
Ранее писали, что там проживают 50 семей переселенцев. 30 из них не хотят оплачивать за электричество. Т.е. более 50%. Воруют и ещё при этом жалуются
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999

53 минуты назад
Нормально так, за дом с электроотоплением по 700 рублей платить!!! Ну ка садоводы начинайте кипишь.
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