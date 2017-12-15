Общество
сегодня, 15:44
Огромный долг за свет накопили сами садоводы
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Так утверждает председатель товарищества «Строитель», в котором без света остались семьи с маленькими детьми.
История с отключением света в жилых домах садоводческого товарищества «Строитель» из-за загадочно образовавшегося долга в 5 млн рублей по оплате электричества обрастает новыми деталями.
Как заявил GOROD48 председатель товарищества «Строитель» Сергей Алейников, долг накопили сами садоводы и оплачивать его отказываются.
- Долг садоводчества перед энергетиками образовался из-за того, что жильцы «Строителя» не полностью платят за потребленные ресурсы. Например, одна из семей платит по 700 рублей в месяц. А в их доме и котел стоит, и система отопления. По логике, они должны потреблять электричества тысяч на пять в месяц, - считает председатель «Строителя».
Сергей Алейников также утверждает, что электричество было отключено не по его инициативе, а по решению правления садоводчества. В него никто их жителей «Строителя» не входит, так как они не изъявили такого желания. Кроме того, еще в мае все семьи предупредили о том, что зимой в садах света не будет.
- Оплачивать долги и ставить счетчики на улице они отказываются. Им легче перейти на городскую сеть энергоснабжения и забыть о счетах, - считает Сергей Алейников. - Тем временем, нам уже известно, что 30 из постоянно проживающих семей переселенцев имеют большие долги, потребляют больше, чем оплачивают. В этом им помогают хитрые счетчики, которые, к примеру, можно временно отключать. Как бороться с их неплатежами и гасить долг, мы до сих пор не знаем, хоть и обращались во все ведомства.
Сергей Алейников добавил, что аналогичные ситуации сложились и в других садоводчествах Липецка.
Напомним, что ранее GOROD48 сообщал о том, что энергетики наладили поставку электричества в СНТ «Строитель», где живут семьи переселенцев, приехавших в Липецк по кремлевской программе переселения соотечественников.
Как заявил GOROD48 председатель товарищества «Строитель» Сергей Алейников, долг накопили сами садоводы и оплачивать его отказываются.
- Долг садоводчества перед энергетиками образовался из-за того, что жильцы «Строителя» не полностью платят за потребленные ресурсы. Например, одна из семей платит по 700 рублей в месяц. А в их доме и котел стоит, и система отопления. По логике, они должны потреблять электричества тысяч на пять в месяц, - считает председатель «Строителя».
Сергей Алейников также утверждает, что электричество было отключено не по его инициативе, а по решению правления садоводчества. В него никто их жителей «Строителя» не входит, так как они не изъявили такого желания. Кроме того, еще в мае все семьи предупредили о том, что зимой в садах света не будет.
- Оплачивать долги и ставить счетчики на улице они отказываются. Им легче перейти на городскую сеть энергоснабжения и забыть о счетах, - считает Сергей Алейников. - Тем временем, нам уже известно, что 30 из постоянно проживающих семей переселенцев имеют большие долги, потребляют больше, чем оплачивают. В этом им помогают хитрые счетчики, которые, к примеру, можно временно отключать. Как бороться с их неплатежами и гасить долг, мы до сих пор не знаем, хоть и обращались во все ведомства.
Сергей Алейников добавил, что аналогичные ситуации сложились и в других садоводчествах Липецка.
Напомним, что ранее GOROD48 сообщал о том, что энергетики наладили поставку электричества в СНТ «Строитель», где живут семьи переселенцев, приехавших в Липецк по кремлевской программе переселения соотечественников.
7 549
999
гостья
обращайтесь в суд
Tt
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Платить надо
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