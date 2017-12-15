В Липецкой области продолжают выявлять контрафакт

А два образца продукции для детей не прошли проверку по гигроскопичности.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в целях выявления и пресечения незаконного ввоза, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, проводятся проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию товаров легкой промышленности.

Факты нарушений установлены при всех проверках, по результатам которых возбуждено 221 дело об административных правонарушениях по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде наложения штрафа, для рассмотрения по подведомственности в суды передано 67 дел об административных правонарушениях.

Забраковано 11% от общего количества проинспектированной продукции. Основными причинами забраковок являются продажа товаров без приходных накладных и без документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям, а также несоблюдение требований к маркировке (отсутствует информация о наименовании изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, о юридическом адресе изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС), дата изготовления товара).

Для проведения лабораторных исследований по органолептическим, санитарно-химическим, токсикологическим показателям при каждой второй проверке проводился отбор образцов товаров. Согласно протоколам лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 2 образца продукции, предназначенной для детей и подростков, не соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 по гигроскопичности. В соответствии с протоколами ареста продукция, предназначенная для детей и подростков изъята из оборота.

Материал о выявлении продукции, предназначенной для детей и подростков, не соответствующей требованиям ТР ТС 007/2011 по гигроскопичности направлен для сведения и принятия мер в отношении производителя вышеуказанной продукции - индивидуального предпринимателя в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области по месту нахождения индивидуального предпринимателя, а также по месту выдачи свидетельства о государственной регистрации.