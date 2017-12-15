Защитнику Новороссии из Липецка собирают помощь

Он лишился левой ноги.

«Солдатская правда» рассказала о добровольце Сергее из Липецка, потерявшего ногу на защите Новороссии. Уже после ранения парень нашёл в нашем городе свою любовь.

- Это видео действительно о простом русском парне из города Липецка, который одним из первых добровольцев отправился на помощь народу Донбасса в противостоянии с тем, кто устроил преступный переворот в Киеве, - сообщает Доброволец.орг . - В одном из боевых рейдов его соратник зацепил растяжку с МОН-50. Соратник не был ему родственником, не был близким другом. Это был его брат по оружию. И Сергей не раздумываю сделал то, что считал своим долгом сделать. Он прикрыл своего брата по оружию своим телом. Им удалось обоим выжить. Но Сергей, как он говорит, стал легче на 11 килограмм. Он лишился левой ноги. Вместе с ногой не только не лишился юмора и оптимизма, но словно стал еще более энергичнее ицелеустремлённее. После ранения на Донбассе он встретил свою любовь и женился. Скоро ему должны сделать протез и он намеревается снова стать в строй защитников Новороссии.



Сергей из Липецка, насмотревшись репортажей из Донбасса в 2014 году, решил, что надо ехать, помогать людям. Для тех, кто теперь желает помочь ему, опубликован номер СБ карты «Особой Миссии» Солдатской правды 4274 2740 0431 6511 Евгений Скрипник «Прапор»

Ранение липчанин получил в Докучаевске. Сделав протез и встав на ноги, он собирается снова вернуться на службу добровольцем.

- Стыдно было просить, но что делать, - говорит Сергей. - 18 дыр, три осколка ещё сидит. Но жить хотелось!