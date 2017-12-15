ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,75% годовых

Как пояснил регулятор, сейчас инфляция в РФ находится на уровне 2,5%, ожидается, что к концу 2018 года она приблизится к 4%.





Показатель уменьшили на 0,5 процентного пункта, - передает



В этом году Банк России снижает ставку уже в шестой раз. Последний был в октябре. На начало года она составляла 10 процентов.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что ключевая ставка может опуститься до 6-7 процентов в течение 1-2 лет.



Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она играет ключевую роль при установлении ставок по потребительским кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции.



Повышение ключевой ставки позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать "дешевые" кредиты.

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,75 процента годовых, - говорится в сообщении регулятора.Показатель уменьшили на 0,5 процентного пункта, - передает РИА-Новости В этом году Банк России снижает ставку уже в шестой раз. Последний был в октябре. На начало года она составляла 10 процентов.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что ключевая ставка может опуститься до 6-7 процентов в течение 1-2 лет.Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она играет ключевую роль при установлении ставок по потребительским кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции.Повышение ключевой ставки позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать "дешевые" кредиты.