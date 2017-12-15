До конца года справят новоселье 35 липецких сирот

А в следующем году планируют закупить 250 квартир.



Как сообщает региональное управление ЖКХ, в этом году детям-сиротам в рамках государственной программы планируют предоставить 177 квартир, на сегодняшний день новоселье уже справили 142 человека. То есть до конца года квартиры должны получить ещё 35 человек.



14 детей-сирот уже справили новоселе в Усмани в трехэтажном многоквартирном доме. На покупку жилых помещений из областного и федерального бюджетов по программе софинансирования было потрачено более 15 миллионов рублей. Квартиры имеют хорошую планировку, оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Произведена отделка.



Программа «Обеспечение жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» рассчитана на семь лет. В следующем году мы планируют закупить 250 квартир, а в 2019 году - 350.

