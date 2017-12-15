В России
12 минут назад
В России повысят минимальные зарплаты
Госдума РФ приняла соответствующий закон.
Госдума единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон, которого в России ждали 25 лет, затронет 4 миллиона человек, в том числе, 1,6 миллиона бюджетников.
С 1 июля 2017 года федеральный МРОТ подняли с 7500 до 7800 рублей. Что касается прожиточного минимума на душу населения, то он превышает 10329 рублей.
МРОТ будет "догонять" данный показатель постепенно. С 1 января 2018 года он будет установлен на уровне 85% от указанной величины - то есть на уровне 9489 рублей в месяц. А начиная с 1 января 2019 года, "минималка" всегда будет равна прожиточному минимуму за второй квартал предшествующего года.
Споры вокруг этого вопроса велись 25 лет, но точку наконец поставил президент РФ. В сентябре Владимир Путин на встрече с главой общественной организации "Опора России" Александром Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ, и подчеркнул, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.
Депутаты ввели и страховочную норму от понижения МРОТ. Ведь в условиях снижающейся инфляции может возникнуть ситуация, что прожиточный минимум уменьшится по сравнению с прошлым годом. В этом случае, как подчеркнул первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, МРОТ снижаться не будет, он будет только расти - эта страховочная норма закладывается в закон.
Он заявил с думской трибуны, что на долгожданное повышение удалось выйти в результате серьезной работы - после того, как стало понятно, что регионы и муниципалитеты, работодатели справятся с этой задачей. Перед этим, напомнил Исаев, власти заложили необходимые средства на поддержку регионов. "Мы ответственно принимаем это решение. Принимаем благодаря последовательности и политической воли президента, который настоял на этом решении", - подчеркнул парламентарий.
Поправки помогут поднять покупательную способность населения и цену труда в России, уверены в профильном комитете по труду, чью позицию ранее представил Михаил Тарасенко ("ЕР").
В Госдуме также опровергли опасения на тему роста штрафов после повышения "минималки". Ведь зависимость между ними убрали. Так что повышение МРОТ принесет населению только "плюсы". Самое очевидное: ежемесячная заработная плата в нашей стране может быть выше этой планки, но никак не ниже. Меньшие выплаты будут являться грубым нарушением трудового законодательства и могут привести к административной или даже уголовной ответственности. Не менее важно, что от МРОТ зависит размер социальных пособий.
Ряд регионов сами ввели "привязку" к прожиточному минимуму и, соответственно, подняли "минималку". Например, в Москве оба эти показателя с октября нынешнего года составили 18 742 рубля. Однако большинство субъектов федерации все же придерживаются федеральной "планки".
Для реализации закона потребуется финансирование из федерального бюджета. По расчетам Минфина, в 2018 году на эти цели уйдет 4,4 миллиарда рублей. В 2019 году будет направлено уже 16,3 миллиардов рублей, а в 2020 году - 19,2 миллиардов рублей, - пишет "Российская газета".
Как рассказала депутатам замглавы Минтруда Любовь Ельцова, треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц. По оценке ведомства, законопроект затронет 4 миллиона человек, в том числе, 1,6 миллиона в бюджетной сфере.
Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара ранее спрогнозировали, что в выигрыше от нововведения окажется низкоквалифицированный персонал. Однако ученые не ждут, что МРОТ сработает как инструмент повышения производительности труда.
С 1 июля 2017 года федеральный МРОТ подняли с 7500 до 7800 рублей. Что касается прожиточного минимума на душу населения, то он превышает 10329 рублей.
МРОТ будет "догонять" данный показатель постепенно. С 1 января 2018 года он будет установлен на уровне 85% от указанной величины - то есть на уровне 9489 рублей в месяц. А начиная с 1 января 2019 года, "минималка" всегда будет равна прожиточному минимуму за второй квартал предшествующего года.
Споры вокруг этого вопроса велись 25 лет, но точку наконец поставил президент РФ. В сентябре Владимир Путин на встрече с главой общественной организации "Опора России" Александром Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ, и подчеркнул, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.
Депутаты ввели и страховочную норму от понижения МРОТ. Ведь в условиях снижающейся инфляции может возникнуть ситуация, что прожиточный минимум уменьшится по сравнению с прошлым годом. В этом случае, как подчеркнул первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, МРОТ снижаться не будет, он будет только расти - эта страховочная норма закладывается в закон.
Он заявил с думской трибуны, что на долгожданное повышение удалось выйти в результате серьезной работы - после того, как стало понятно, что регионы и муниципалитеты, работодатели справятся с этой задачей. Перед этим, напомнил Исаев, власти заложили необходимые средства на поддержку регионов. "Мы ответственно принимаем это решение. Принимаем благодаря последовательности и политической воли президента, который настоял на этом решении", - подчеркнул парламентарий.
Поправки помогут поднять покупательную способность населения и цену труда в России, уверены в профильном комитете по труду, чью позицию ранее представил Михаил Тарасенко ("ЕР").
В Госдуме также опровергли опасения на тему роста штрафов после повышения "минималки". Ведь зависимость между ними убрали. Так что повышение МРОТ принесет населению только "плюсы". Самое очевидное: ежемесячная заработная плата в нашей стране может быть выше этой планки, но никак не ниже. Меньшие выплаты будут являться грубым нарушением трудового законодательства и могут привести к административной или даже уголовной ответственности. Не менее важно, что от МРОТ зависит размер социальных пособий.
Ряд регионов сами ввели "привязку" к прожиточному минимуму и, соответственно, подняли "минималку". Например, в Москве оба эти показателя с октября нынешнего года составили 18 742 рубля. Однако большинство субъектов федерации все же придерживаются федеральной "планки".
Для реализации закона потребуется финансирование из федерального бюджета. По расчетам Минфина, в 2018 году на эти цели уйдет 4,4 миллиарда рублей. В 2019 году будет направлено уже 16,3 миллиардов рублей, а в 2020 году - 19,2 миллиардов рублей, - пишет "Российская газета".
Как рассказала депутатам замглавы Минтруда Любовь Ельцова, треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц. По оценке ведомства, законопроект затронет 4 миллиона человек, в том числе, 1,6 миллиона в бюджетной сфере.
Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара ранее спрогнозировали, что в выигрыше от нововведения окажется низкоквалифицированный персонал. Однако ученые не ждут, что МРОТ сработает как инструмент повышения производительности труда.