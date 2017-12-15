В России

17 минут назад

Банк России назначил временную администрацию в Промсвязьбанке‍

57
#Банк #Россия #Промсвязьбанк
Банк России назначил временную администрацию в Промсвязьбанке‍

Банк России сообщил о вводе с 15 декабря временной администрации в Промсвязьбанке. Ее функции возложены на Фонд консолидации банковского сектора.

ЦБ назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, - говорится в сообщении регулятора.

Соответствующие функции возложили на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, - передает РИА-новости.

Центробанк будет оказывать финансовую поддержку кредитной организации, предоставит ей средства на поддержание ликвидности.

ЦБ решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, Промсвязьбанк продолжает работать в обычном режиме.

Владельцы финансовой организации Дмитрий и Алексей Ананьевы позднее заявили, что банк "находится в конструктивном диалоге с ЦБ", работа всех подразделений продолжается.

Они также отметили, что долгое время регулятор занимался ревизией активов банка. Затем ЦБ принял решение о "доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации", добавили братья Ананьевы.

"Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства", — говорится в обращении совладельцев.

Промсвязьбанк занимает девятое место в рейтинге российских банков по величине активов (1,3 триллиона рублей на 1 декабря) и входит в перечень системно значимых кредитных организаций.
57
#Банк #Россия #Промсвязьбанк

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россия ответила на слова США о выводе войск РФ из Сирии
#Россия #США #Сирия
Россия ответила на слова США о выводе войск РФ из Сирии

4 минуты назад

В России
В России повысят минимальные зарплаты
#Россия #зарплата #Госдума
В России повысят минимальные зарплаты

10 минут назад

В России
Путин сравнил Навального с Саакашвили
#Путин #навальный #Саакашвили
Путин сравнил Навального с Саакашвили

21 минуту назад

В России
Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки
#Улюкаев #суд #взятка
Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

29 минут назад

В России
Глава ВЦИОМа рассказал, как изменились запросы на социсследования за 30 лет
#социсследования
Глава ВЦИОМа рассказал, как изменились запросы на социсследования за 30 лет

вчера, 16:22

В России
Эксперт сравнил биткоин с финансовой пирамидой
#криптовалюты
Эксперт сравнил биткоин с финансовой пирамидой

вчера, 16:19

В России