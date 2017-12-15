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Банк России назначил временную администрацию в Промсвязьбанке
Банк России сообщил о вводе с 15 декабря временной администрации в Промсвязьбанке. Ее функции возложены на Фонд консолидации банковского сектора.
Соответствующие функции возложили на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, - передает РИА-новости.
Центробанк будет оказывать финансовую поддержку кредитной организации, предоставит ей средства на поддержание ликвидности.
ЦБ решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, Промсвязьбанк продолжает работать в обычном режиме.
Владельцы финансовой организации Дмитрий и Алексей Ананьевы позднее заявили, что банк "находится в конструктивном диалоге с ЦБ", работа всех подразделений продолжается.
Они также отметили, что долгое время регулятор занимался ревизией активов банка. Затем ЦБ принял решение о "доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации", добавили братья Ананьевы.
"Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства", — говорится в обращении совладельцев.
Промсвязьбанк занимает девятое место в рейтинге российских банков по величине активов (1,3 триллиона рублей на 1 декабря) и входит в перечень системно значимых кредитных организаций.