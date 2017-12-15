Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

По версии следствия, поддержанной обвинением, в ноябре прошлого года Алексей Улюкаев, будучи министром экономического развития, получил в офисе "Роснефти" от главы этой нефтяной компании Игоря Сечина взятку в размере 2 миллионов долларов.





"Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере", - сказала судья Лариса Семенова. По ее словам, суд пришел к выводу, что Улюкаев, будучи министром экономического развития РФ, мог повлиять на ход сделки по приватизации "Башнефти". Суд детально изложил обстоятельства процесса приватизации компании, установленные по показаниям представителей правительства и документам, сопровождавшим сделку.



По словам судьи, экс-чиновник действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений "и с осознанием того, что ход приватизации "Роснефти" зависит от него".



Улюкаев сообщил, что в случае невыполнения его требования он может повлиять на сделку, указывается в приговоре. Суд также отметил, что глава "Роснефти" сначала "согласился с незаконным требованием Улюкаева", но, вернувшись в Москву, обратился в правоохранительные органы.



Согласно приговору, в офис "Роснефти" министр прибыл (14 ноября 2016 года) в рамках "продолжения своего преступного умысла". "Беря деньги от Сечина, Улюкаев осознавал незаконный характер своих действий, но пошел на них из корыстных побуждений", - отметил суд в приговоре. Он поместил деньги в багажник, откуда после они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.



Суд счел доказательства, представленные и исследованные во время судебного процесса над Улюкаевым, как подтверждающие вину.



"Вина подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств", - говорится в тексте приговора, который огласил судья.



Судебный процесс над Улюкаевым, отправленным под домашний арест 15 ноября 2016 года, начался 8 августа. За это время в суде допросили 15 человек из 30 заявленных гособвинением. Ключевой из них, Игорь Сечин, на показаниях которого строилась практически вся фабула обвинения, в суд так и не пришел.



Из доказательств вины Улюкаева суду были представлены аудиозаписи его разговора с Сечиным, который сам пригласил бывшего министра в офис "Роснефти" вечером 14 ноября, где и передал сумку с деньгами.



2 миллиона долларов, которые, как выяснилось, выделил неизвестный инвестор, тоже показывали в суде. Более того, был проведен следственный эксперимент - гособвинение взвесило сумку с деньгами, и оказалось, что она весит почти 22 кг.



В текст приговора включены показания бывшего начальника Службы безопасности Роснефти Олега Феоктистова, который предложил Сечину обратиться в правоохранительные органы. Из приговора также следует, что при досмотре Улюкаев сделал замечание в протокол о том, что не знал что в сумке деньги, думал там подарок, вино



Суд признал экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки и установил, что он требовал 2 миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина во время саммита в Гоа, - передает ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, где оглашается приговор."Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере", - сказала судья Лариса Семенова. По ее словам, суд пришел к выводу, что Улюкаев, будучи министром экономического развития РФ, мог повлиять на ход сделки по приватизации "Башнефти". Суд детально изложил обстоятельства процесса приватизации компании, установленные по показаниям представителей правительства и документам, сопровождавшим сделку.По словам судьи, экс-чиновник действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений "и с осознанием того, что ход приватизации "Роснефти" зависит от него".Улюкаев сообщил, что в случае невыполнения его требования он может повлиять на сделку, указывается в приговоре. Суд также отметил, что глава "Роснефти" сначала "согласился с незаконным требованием Улюкаева", но, вернувшись в Москву, обратился в правоохранительные органы.Согласно приговору, в офис "Роснефти" министр прибыл (14 ноября 2016 года) в рамках "продолжения своего преступного умысла". "Беря деньги от Сечина, Улюкаев осознавал незаконный характер своих действий, но пошел на них из корыстных побуждений", - отметил суд в приговоре. Он поместил деньги в багажник, откуда после они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.Суд счел доказательства, представленные и исследованные во время судебного процесса над Улюкаевым, как подтверждающие вину."Вина подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств", - говорится в тексте приговора, который огласил судья.Судебный процесс над Улюкаевым, отправленным под домашний арест 15 ноября 2016 года, начался 8 августа. За это время в суде допросили 15 человек из 30 заявленных гособвинением. Ключевой из них, Игорь Сечин, на показаниях которого строилась практически вся фабула обвинения, в суд так и не пришел.Из доказательств вины Улюкаева суду были представлены аудиозаписи его разговора с Сечиным, который сам пригласил бывшего министра в офис "Роснефти" вечером 14 ноября, где и передал сумку с деньгами.2 миллиона долларов, которые, как выяснилось, выделил неизвестный инвестор, тоже показывали в суде. Более того, был проведен следственный эксперимент - гособвинение взвесило сумку с деньгами, и оказалось, что она весит почти 22 кг.В текст приговора включены показания бывшего начальника Службы безопасности Роснефти Олега Феоктистова, который предложил Сечину обратиться в правоохранительные органы. Из приговора также следует, что при досмотре Улюкаев сделал замечание в протокол о том, что не знал что в сумке деньги, думал там подарок, вино