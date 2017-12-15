Погода в Липецке

51 минуту назад

Выходные в Липецкой области: сыро, ветрено и тепло

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#потепление
Выходные в Липецкой области: сыро, ветрено и тепло

В ближайшие трое суток на характер погоды в Липецкой области будут оказывать влияние активные циклоны с запада. 

При прохождении атмосферных фронтов этих циклонов в регионе пройдут осадки разной интенсивности преимущественно в виде дождя, 18 декабря с мокрым снегом, усилится порывистый ветер до 13-18 м/с. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 3-5 градусов тепла, что на 9-11градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем также небольшие, местами умеренные дожди и туман. Ветер южный, 7-12 м/сек., местами порывы достигнут 17 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра покажет от 4 до 9 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем от 5 до 7 градусов тепла. 

День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 33 градусов ниже нуля. А такой была погода в Липецке 20 лет назад.

147
#потепление

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