Липчане принимают участие во всероссийском сборе реконструкторов

Проходят лекции и оживленные дискуссии на разные темы.

Накануне в Москве состоялось открытие сборов руководителей военно-патриотических клубов, а также занимающихся исторической реконструкцией. Как сообщает Роспатриотцентр, мероприятия проходят параллельно, объединяя на нескольких дискуссиях представителей двух сфер для обсуждения наиболее важных аспектов работы.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр. Сборы проводятся в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».



Сейчас на площадке проходят лекции, а также оживленные дискуссии на разные темы. Липецкую область представляет руководитель военно-исторического клуба «Копье» Павел Семенов.



Он поделился своими впечатлениями от Всероссийского сбора руководителей клубов и организаторов, занимающихся исторической реконструкцией.



- Военно-исторический клуб «Копье» существует с 1999 года. Мы занимаемся исторической реконструкцией: IX, XI, XVII века. Проводим несколько фестивалей – международных и межрегиональных, – организовываем походы, военно-патриотические и культурные мероприятия, помогаем реализовывать городские и областные праздники, - цитирует слова Павла Семёнова Роспатриотцентр . - В основном, в нашей организации состоит молодежь. Так исторически сложилось, что эпоху раннего Средневековья клуб реконструирует уже давно, а XVII век мы начали изучать с моей подачи. Ведь для Ельца этот период особенно важен – время, когда город был вторично основан. Я с детства любил читать книги по истории, делать что-то руками. В клубе исторической реконструкции сошлись все мои увлечения. Конечно, воссоздать эпоху полностью нельзя, можно только постоянно приближаться, поэтому это бесконечный процесс. Мы собственным примером показываем молодежи, что заниматься исторической реконструкцией интересно.



Практика проведения ежегодного сбора – очень правильная и хорошая мысль со стороны Роспатриотцентра. Потому что, во-первых, это возможность встретиться руководителям клубов, которые реконструируют разные эпохи, услышать их проблемы и наметить какие-то совместные проекты. А во-вторых, Роспатриотцентр инициировал вопрос государственной поддержки клубов. Для нас очень важно, что это учреждение реально болеет душой за ситуацию в нашем движении, и мы с удовольствием участвуем в подобных семинарах. Надеемся, что это будет длительное взаимовыгодное сотрудничество.