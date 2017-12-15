Завтра схема движения городского транспорта изменится

16 декабря с 09.00 на площади Петра Великого праздника «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» в работу транспорта общего пользования будут внесены следующие изменения:

- автобусы городских регулярных маршрутов № 7, 22, 306, 322, 325, 380 при движении с НЛМК будут работать по схеме: «…пл.Мира – Петровский мост – ул.Неделина – ул.Фрунзе – пл.Театральная – далее по маршруту»;

- автобусы городского регулярного маршрута № 9 при движении с ул.50 лет НЛМК будут работать по схеме: «…ул.50 лет НЛМК – ул.Неделина – ул.Фрунзе – пл.Театральная – далее по маршруту»;

- автобусы городских регулярных маршрутов №№ 6, 27, 30, 308К, 330, 351 будут осуществлять движение в прямом направлении по схеме: «…ул.Советская – ул.Фрунзе – ул.Октябрьская – Петровский мост – пл.Мира – НЛМК», в обратном направлении по схеме «… пл.Мира – Петровский мост – ул.Неделина – далее по маршруту»;

- автобусы городского регулярного маршрута № 28 будут осуществлять движение в прямом и обратном направлениях по схеме «…ул.Неделина – Петровский мост – пл.Мира – НЛМК».

- автобусы городского регулярного маршрута № 359 «28 микрорайон – пл.Петра Великого» будут осуществлять движение до пл.Плеханова.

После окончания мероприятий движение транспорта общего пользования будет осуществляется по утвержденным маршрутам.