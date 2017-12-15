Мошенник представился липчанке военным прокурором

Сотрудниками полиции ОП № 4 УМВД России по г. Липецку совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области установлена личность предполагаемого участника мошенничества.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 24 февраля 36-летний ранее судимый за совершение мошенничества житель областного центра, позвонил 56-летней женщине и, представившись сотрудником военной прокуратуры, сообщил, что её сын избил своего сослуживца. Уголовное дело пока не возбуждено, но если она перечислит в самое ближайшее время 70 000 рублей можно будет избежать ответственности.



Сын потерпевшей проходил в это время срочную службу, поэтому испуганная женщина поверила злоумышленнику. Она пояснила, что сразу не сможет перевести всю сумму и перечислит пока 20 000 рублей, на что подозреваемый согласился. Когда деньги поступили на счёт мошенника потерпевшая позвонила сыну и выяснила, что её обманули.

В настоящее время, в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество», проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.

Сотрудниками полиции в областном центре отмечено значительное увеличение количества уголовных дел о фактах мошенничества с использованием средств мобильной связи и банковских карт. В настоящее время одной из наиболее распространенных схем является отправка на мобильный телефон смс-уведомления с обычного мобильного номера, в котором содержится информация о блокировке банковской карты. Мошенники просят для разблокировки перейти по ссылке на определенный сайт или позвонить на указанный номер телефона. После совершения звонка, якобы, оператор сообщает о произошедшем сбое в компьютерной системе банка и блокировке всех карт и предлагает вручную с использованием банкомата восстановить действие карты и диктует инструкции. В результате выполнения всех инструкций преступников, имеющиеся на карте денежные средства перечисляются на посторонние счета.

Проявляйте бдительность при реализации денежных переводов на незнакомые счета. Следует сообщить одиноким, пожилым родственникам об опасности стать жертвой преступников