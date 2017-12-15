Инженера нефтяной компании будут судить за взятку

Прокурор Становлянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту коммерческого подкупа в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, обвиняемый, выполняя в коммерческой организации обязанности по строительному контролю на объектах организаций системы «Транснефть, получил от руководителя подрядной организации 175 тысяч рублей за то, чтобы «закрыть глаза» на недостатки, которые могут быть обнаружены на объекте «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 853-880 км» в Становлянском и Краснинском районах Липецкой области.

В ходе следствия нефтяннику было предъявлено обвинение по п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за бездействие в интересах дающего, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица, если они совершены за незаконное бездействие, в крупном размере).

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 3 млн или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок от 5 до 9 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.