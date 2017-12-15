Экономика

12 минут назад

Липецкий супермаркет O’KEY станет «Перекрёстком»

2 269
#торговля #ритейл
Липецкий супермаркет O’KEY станет «Перекрёстком»

В Липецке продаётся один O’KEY.

Сети O’KEY Group S.A. и X5 Retail Group объявили о достижении договоренностей по приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под брендом «О'КЕЙ». ФАС России одобрила соответствующее ходатайство.

Как следует из официального пресс-релиза компаний, в периметр сделки войдёт бизнес, состоящий из 32 супермаркетов, 18 из которых расположены в Санкт-Петербурге, 4 - в Москве, 2 - в Волгограде, а также по одному - в Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске. Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть «Перекресток».

Как сообщили GOROD48 в компании X5 Retail Group, в Липецке сменит вывеску с O’KEY на «Перекрёсток» только супермаркет на улице Петра Смородина, а гипермаркет O’KEY в ТЦ «Европа» продолжит работу. 

Как комментирует сделку O’KEY, "O’KEY Group S.A. отказывается от формата супермакретов и концентрируется на развитии дискаунтеров и компактных гипермаркетов. Все средства от продажи будут реинвестированы в эти два направления. При этом большая часть этих средств пойдет на открытие новых дискаунтеров. Доля супермаркетов в товарообороте Окей составляла менее 10%". 

2 269
#торговля #ритейл

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Горожанин

2 минуты назад
Перекресток не только дороже но го_вёней
ответить

1

4 минуты назад
Перекрёсток дороже. Прощайте акции и мясо по 199 р./кг
ответить

Еще в рубрике

«Второе дыхание» липецкого станкостроения
#станкостроение #промышленность
«Второе дыхание» липецкого станкостроения

вчера, 15:05

Экономика
Липецкая область признана лидером несырьевого экспорта
#экспорт #рейтинг
2
Липецкая область признана лидером несырьевого экспорта

13.12.2017 09:56

Экономика
Липецкая область получит 374 млн рублей за успехи в налоговых сборах
#дотации #налоги #Правительство РФ
14
Липецкая область получит 374 млн рублей за успехи в налоговых сборах

12.12.2017 09:42

Экономика
Лишь 1,28% липчан зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц
#зарплаты #рейтинг
41
Лишь 1,28% липчан зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

07.12.2017 12:33

Экономика
В Липецкой области уменьшилась доля малоимущего населения
#бедность
46
В Липецкой области уменьшилась доля малоимущего населения

06.12.2017 16:54

Экономика
﻿Выручка на каждой зарегистрированной кассе увеличилась в среднем в 1,5 раза
#налоги
14
﻿Выручка на каждой зарегистрированной кассе увеличилась в среднем в 1,5 раза

02.12.2017 14:12

Экономика