Липецкий супермаркет O’KEY станет «Перекрёстком»

В Липецке продаётся один O’KEY.

Сети O’KEY Group S.A. и X5 Retail Group объявили о достижении договоренностей по приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под брендом «О'КЕЙ». ФАС России одобрила соответствующее ходатайство.

Как следует из официального пресс-релиза компаний, в периметр сделки войдёт бизнес, состоящий из 32 супермаркетов, 18 из которых расположены в Санкт-Петербурге, 4 - в Москве, 2 - в Волгограде, а также по одному - в Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске. Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть «Перекресток».

Как сообщили GOROD48 в компании X5 Retail Group, в Липецке сменит вывеску с O’KEY на «Перекрёсток» только супермаркет на улице Петра Смородина, а гипермаркет O’KEY в ТЦ «Европа» продолжит работу.

Как комментирует сделку O’KEY, "O’KEY Group S.A. отказывается от формата супермакретов и концентрируется на развитии дискаунтеров и компактных гипермаркетов. Все средства от продажи будут реинвестированы в эти два направления. При этом большая часть этих средств пойдет на открытие новых дискаунтеров. Доля супермаркетов в товарообороте Окей составляла менее 10%".