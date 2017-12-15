Происшествия

30 минут назад

Липецкая школьница попала в больницу, зацепившись за провод на дороге

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#дети #дорога
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Липецкая школьница попала в больницу, зацепившись за провод на дороге

Мама готовит жалобу в прокуратуру.

В редакцию GOROD48 обратилась читательница по имени Татьяна, которая рассказала о беде, произошедшей сегодня утром с её 12-летней дочерью.

Девочка по пути в школу переходила дорогу в районе остановки «ДРСУ» в Сырском Руднике. На дороге валялся провод. Мимо проезжала машина. Провод натянулся,  и девочка и переходящая вместе с ней дорогу женщина упали.

В результате ребёнок ударился головой об асфальт — девочка сейчас находится в больнице, по словам мамы, она получила сотрясение головного мозга.

— Недавно в этом месте устанавливали трансформаторную будку, — рассказала мама девочки. — Видимо, после этого кусок провода так и остался валяться на дороге у остановки. Моя дочь получила серьёзную травму, и я буду жаловаться в прокуратуру. Кстати, сейчас провод уже убрали! 

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#дети #дорога
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Комментарии (2)

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отпетушитель

14 минут назад
девочке выдать освобождение от физкультуры, работяг не убравших провод оттарабанить в туз
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23 микрорайон

15 минут назад
Просим через город 48 разобраться с автолавкой (Газель) которая стоит каждый день на остановке "23 мкр.". В 07.00 водитель ставит машину рядом с остановочным павильном, достаёт из авто моток провода, подсоеденяет этот провод к столбу ( он там сам повесил розетку ) соплю набросил на провода на столб. Провод лежит на земле. Через провод идут дети, женщины - и всё это под напряжением. Садиться в автобус (30 или 330) и уезжает. Приходит женщина продавец и и начинается бойкая торговля из машины.. Мы обращались в ЛЭСК но ни какой реакции. Просим прокуратуру навести порядок и обеспечить безопасность наших детей.-
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