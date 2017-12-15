Липецкая школьница попала в больницу, зацепившись за провод на дороге

Мама готовит жалобу в прокуратуру.

В редакцию GOROD48 обратилась читательница по имени Татьяна, которая рассказала о беде, произошедшей сегодня утром с её 12-летней дочерью.

Девочка по пути в школу переходила дорогу в районе остановки «ДРСУ» в Сырском Руднике. На дороге валялся провод. Мимо проезжала машина. Провод натянулся, и девочка и переходящая вместе с ней дорогу женщина упали.

В результате ребёнок ударился головой об асфальт — девочка сейчас находится в больнице, по словам мамы, она получила сотрясение головного мозга.

— Недавно в этом месте устанавливали трансформаторную будку, — рассказала мама девочки. — Видимо, после этого кусок провода так и остался валяться на дороге у остановки. Моя дочь получила серьёзную травму, и я буду жаловаться в прокуратуру. Кстати, сейчас провод уже убрали!