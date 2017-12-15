Общество

39 минут назад

Липецкий детский сад превратился в кинотеатр

246
#образование #детский сад
1
Липецкий детский сад превратился в кинотеатр

В липецких дошкольных учреждениях осваивают нетривиальные формы работы с родителями.

В липецких детских садах осваивают нетривиальные формы работы с родителями. Так, на базе детского сада №119 начала работать психологический кинозал.

Кинопоказы планируют проводить для родителей примерно раз в месяц в компании профессионального психолога. После просмотра родителям предложат обсудить киноленты.

Одним из первых в рамках проекта был показан индийский (болливудский) драматический фильм 2007 года режиссёра Аамира Хана «Звёздочки на земле».

В центре внимания в этой картине — внутренний мир восьмилетнего Ишана Авасти, наполненный цветом, воздушными змеями, летающими животными и прочими созданиями по-детски буйной фантазии, которые плохо стыкуется с миром взрослых, требующих от него аккуратности, хорошей учёбы и оценок — всего, чего он при всем желании не может добиться в школе. Достигнув предела своего терпения, родители отсылают сына в школу-интернат, чтобы привить ему дисциплину. Лишённый привычного окружения, даже несмотря на найденного друга, Ишан страдает ещё больше, чем прежде. Однако в интернат однажды приходит учитель рисования Рам Никумб, распознавший симптомы дислексии и понявший проблему мальчика. Учитель занимается с мальчиком, возвращает ему веру в себя, и Ишан изменяется. 

246
#образование #детский сад
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Энергетики решили проблему с отключением света в домах переселенцев
#Строитель
1
Энергетики решили проблему с отключением света в домах переселенцев

45 минут назад

Общество
В Липецкой области поймали ещё одного ёлочного браконьера
#Новый год #ёлка #праздник
4
В Липецкой области поймали ещё одного ёлочного браконьера

сегодня, 11:02

Общество
Светофор для «низкопосаженных» и кротов насмешил липчан
#светофор
Светофор для «низкопосаженных» и кротов насмешил липчан

сегодня, 11:02

Общество
«Мой дом после капитального ремонта»
#ФКР
«Мой дом после капитального ремонта»

сегодня, 11:00

Общество
Липецкие дворы лишают ржавых реликвий
#автохлам #рейд
13
Липецкие дворы лишают ржавых реликвий

сегодня, 10:44

Общество
Липчане с ноября просят закопать траншею, в которую уже провалились три автомобиля
#благоустройство
7
Липчане с ноября просят закопать траншею, в которую уже провалились три автомобиля

сегодня, 10:29

Общество