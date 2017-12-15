НЛМК подготовил новогодние подарки для детей и взрослых





На Новолипецком металлургическом комбинате, основном предприятии Группы НЛМК, проходит подготовка к ежегодной благотворительной акции «Рождественский поезд» для воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области. Традиционная акция проводится семнадцатый год подряд профсоюзным комитетом предприятия и благотворительным фондом «Милосердие».



Как сообщает пресс-служба предприятия, с 22 по 29 декабря шефы из НЛМК приедут в гости к ребятам Грязинской и Тербунской школ-интернатов, Центра помощи детям им. Эдуарда Белана, санаторной школы-интерната в поселке Дачный, детского дома в селе Борино, Елецкого дома ребенка и к маленьким пациентам больницы в поселке Плеханово. Около 1 000 детей увидят театрализованные представления со сказочными персонажами, а также получат новогодние подарки, в которых найдут сладости, игрушки и развивающие игры.



«Рождественский поезд» - наша традиционная акция в череде проектов, которые направлены на поддержку детей, нуждающихся в постоянном внимании и заботе. Совместно с профсоюзной организацией, работниками городского Дворца культуры мы постарались сделать всё от нас зависящее, чтобы дети надолго запомнили этот новогодний праздник»,- рассказал председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.



В рамках социальной программы «Детство» компания организует новогодние праздничные мероприятия и для детей металлургов. Всем детям сотрудников в возрасте до 14 лет от предприятия вручат новогодние подарки. Около 12 тысяч ребят посетят около 26 представлений, которые пройдут с 27 декабря до 6 января в Городском Дворце культуры. В этом году юным зрителям покажут спектакль «Хрустальная сказка», поставленный по мотивам русских народных сказаний и былин. Кроме этого праздничное настроение будет создавать зажигательное выступление циркового коллектива, а также Дед Мороз и Снегурочка.



Для ребят старше 12 лет со 2 по 6 января впервые в этом году будут организованы новогодние спортивно-развлекательные шоу-квесты в Парке НЛМК. Будущим металлургам предложат соорудить стилизованную доменную печь и проявить смекалку в решении шутливых логических задач. В течение пяти дней на мероприятиях смогут получить заряд бодрости и отличного настроения около 2 тысяч детей работников комбината.



Традиционные «сладкие» подарки от фонда «Милосердие» передали и детям подводников подлодки «Липецк», несовершеннолетним детям ветеранов комбината, а также ветеранам – инвалидам и одиноким ветеранам предприятия. Всего на новогодние мероприятия в 2017 году направлено около 9,5 млн рублей.

