Происшествия

сегодня, 11:17

Ночное знакомство обернулось преступлением

3 945
#кража #суд #приговор
Ночное знакомство обернулось преступлением

Собутыльник обманул радушную хозяйку.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого за кражи местного жителя. И на это раз безработный женатый мужчина попался на хищении чужого имущества.

Как указано в приговоре, преступление было совершено утром в банке. Но ему предшествует увлекательная история. Ночью, около трех часов, подсудимый около магазина «Магнит» встретил даму бальзаковского возраста. Женщина представилась Татьяной и предложила случайному знакомому выпить на ближайшей лавочке. Как же можно отказать даме? Банкет на скамейке продолжался до рассвета. Тогда парочка решила переместиться в квартиру Татьяны. К моменту начала продажи алкоголя в магазинах радушная хозяйка предложила своему кавалеру отправиться за сигаретами, водкой и пивом. Татьяна вручила случайному знакомому свою банковскую карту, пароль к ней и наказала потратить на всю покупку не более 500 рублей. Мужчина взял карточку и вышел из квартиры. Но отправился не за аксессуарами для продолжения банкета, а в ближайшее отделение банка, где украл со счета Татьяны 4 000 рублей. По дороге в магазин мужчина сломал и выкинул «пластик», а потом вернулся к Татьяне с заказанным спиртным и сигаретами. Передал покупки и исчез.

Через несколько дней ельчанина вызвали в полицию, там он встретился со своей знакомой, написал явку с повинной и предложил возместить материальный ущерб. В преступлении он раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его условным лишением свободы на 8 месяцев с испытательным сроком в год.
3 945
#кража #суд #приговор

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

отпетушитель

10 минут назад
постановляю, первым делом отпетушить лжеотпетушителя из первого коммента, затем накуканить даму бальзаковского возраста, для пущей сообразительности, ну а находчивого альфонса на этот раз можно снисходительно отпустить просто так, предварительно отпетуша в целях профилактики
ответить

Кук

32 минуты назад
Рыбак рыбака видит из далека
ответить

отпетушитель

43 минуты назад
За такое тупое поведение размесить им обоим глину.
ответить

Еще в рубрике

Липецкая школьница попала в больницу, зацепившись за провод на дороге
#дети #дорога
2
Липецкая школьница попала в больницу, зацепившись за провод на дороге

29 минут назад

Происшествия
Липчанка организовала у себя дома наркопритон
#наркотики
1
Липчанка организовала у себя дома наркопритон

53 минуты назад

Происшествия
Автоинспекторы ищут свидетелей смертельной аварии
#авария #ДТП
4
Автоинспекторы ищут свидетелей смертельной аварии

сегодня, 10:56

Происшествия
Прокуратура области проверит законность действий полицейских в елецком кафе
#полиция #драка
27
Прокуратура области проверит законность действий полицейских в елецком кафе

сегодня, 09:18

Происшествия
Криминальная пара обокрала квартиру пенсионерки
#кража
4
Криминальная пара обокрала квартиру пенсионерки

сегодня, 08:50

Происшествия
Вечером в Липецке горели гараж и автомобиль
#пожар
1
Вечером в Липецке горели гараж и автомобиль

сегодня, 08:18

Происшествия