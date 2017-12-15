Ночное знакомство обернулось преступлением

Собутыльник обманул радушную хозяйку.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого за кражи местного жителя. И на это раз безработный женатый мужчина попался на хищении чужого имущества.



Как указано в приговоре, преступление было совершено утром в банке. Но ему предшествует увлекательная история. Ночью, около трех часов, подсудимый около магазина «Магнит» встретил даму бальзаковского возраста. Женщина представилась Татьяной и предложила случайному знакомому выпить на ближайшей лавочке. Как же можно отказать даме? Банкет на скамейке продолжался до рассвета. Тогда парочка решила переместиться в квартиру Татьяны. К моменту начала продажи алкоголя в магазинах радушная хозяйка предложила своему кавалеру отправиться за сигаретами, водкой и пивом. Татьяна вручила случайному знакомому свою банковскую карту, пароль к ней и наказала потратить на всю покупку не более 500 рублей. Мужчина взял карточку и вышел из квартиры. Но отправился не за аксессуарами для продолжения банкета, а в ближайшее отделение банка, где украл со счета Татьяны 4 000 рублей. По дороге в магазин мужчина сломал и выкинул «пластик», а потом вернулся к Татьяне с заказанным спиртным и сигаретами. Передал покупки и исчез.



Через несколько дней ельчанина вызвали в полицию, там он встретился со своей знакомой, написал явку с повинной и предложил возместить материальный ущерб. В преступлении он раскаялся.



Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его условным лишением свободы на 8 месяцев с испытательным сроком в год.