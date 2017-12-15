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сегодня, 11:02

Светофор для «низкопосаженных» и кротов насмешил липчан

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#светофор
Светофор для «низкопосаженных» и кротов насмешил липчан

Ситуацию урегулируют в течение ремонта.

В социальной сети «Вконтакте» появился интересный снимок с улицы Зегеля в Липецке. Автор поста запечатлел двойной светофор в районе остановки общественного транспорта. Там появилось сразу два светофора. Один был установлен над проезжей частью, а второй находится буквально на ней. Как с юмором отметил автор записи, в Липецке установили первый светофор в мире для пацанов на очень заниженных «тазах», сутулых людей и кротов.

Как пояснили GOROD48 в администрации Липецка, на данном участке дороги идет ремонт автоматической регулировки движения. В течение работ старый светофор будет демонтирован. Заметим, хоть светофоров пока и два, но работают они синхронно.

Фото: https://vk.com/okp48

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#светофор

Комментарии (1)

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Боцман

13 секунд назад
Это для лилипутов.
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