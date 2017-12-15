Происшествия

сегодня, 10:56

Автоинспекторы ищут свидетелей смертельной аварии

4 2019
#авария #ДТП
Автоинспекторы ищут свидетелей смертельной аварии

В ДТП на улице Катукова погиб пассажир иномарки.

18 октября этого года в Липецке около половины третьего ночи в районе дома № 27а по улице Катукова автомобиль «Фольксваген-Крафтер» врезался в стоящий грузовик «КамАЗ». В результате столкновения пассажир иномарки был смертельно травмирован.

Очевидцев ДТП или имеющих видеозапись происшествия автоинспекторы просят обратиться по телефонам (4742) 42-35-54,  42-35-55, 42-35-62.

4 2019
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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отпетушитель

8 минут назад
первым делом тут нужно отпетушить лжеотпетшителя из второго коммента! затем уже найти свидетелей, опросить и........отпустить на этот раз, как ни странно
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ГИБДД

27 минут назад
Че тупите? Они там стоят потому-что все проплачено. А вы хоть все перебейтесь, пофигу нам
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Отпетушитель

сегодня, 11:16
Фуры там опять стоят,знак остановка запр.а гиббдд стоят у хлебозавода и им пох,вердикт засунуть продавцу полосатых палочек его товар в о#чко напарнику!
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Горожанин

сегодня, 11:15
А фуры по прежнему там стоят ...
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