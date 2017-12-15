сегодня, 10:56
Автоинспекторы ищут свидетелей смертельной аварии
В ДТП на улице Катукова погиб пассажир иномарки.
18 октября этого года в Липецке около половины третьего ночи в районе дома № 27а по улице Катукова автомобиль «Фольксваген-Крафтер» врезался в стоящий грузовик «КамАЗ». В результате столкновения пассажир иномарки был смертельно травмирован.
Очевидцев ДТП или имеющих видеозапись происшествия автоинспекторы просят обратиться по телефонам (4742) 42-35-54, 42-35-55, 42-35-62.
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