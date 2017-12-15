«Мой дом после капитального ремонта»

Так называется выставка детских рисунков, которая пройдет 18 декабря в 16.00 в Областном центре культуры, что на ул. Космонавтов. Организатором конкурса выступил Фонд капитального ремонта Липецкой области. Выставку рисунков могут посетить все желающие, вход свободный.

На мероприятии также подведут итоги творческого состязания, лучших юных художников наградят следующими призами: планшетный компьютер, смартфоны, кроме того будут выделены 20 специальных номинаций, остальные участники также не останутся без подарка, их наградят сладким новогодним подарками и вручат диплом участника конкурса. Призовой фонд Конкурса сформирован за счет спонсоров.







Работы принимались в период с 6 ноября по 6 декабря, участие приняли более 400 детей. Одними из основных критериев отбора победителей конкурса стали соответствие произведений заявленной теме и творческий подход участников. В составе жюри помимо представителей компаний-спонсоров, приняла участие руководитель художественной студии заслуженный работник культуры Липецкой области Бахмутская Александра Борисовна.







*Не на всех работах участников имеется контактная информация представителей, просим всех, кто не указал контактные данные, обратиться в Фонд капитального ремонта Липецкой области по тел.: 555 717, 561 801.



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