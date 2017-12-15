Культура
4 минуты назад
Липчанин претендует на должность министра культуры
22
С ним конкурирует известный певец.
Как сообщает vnovgorode.ru, в новгородском правительстве проходит второй этап конкурса на должность министра культуры.
Изначально было 16 кандидатов, помимо новгородцев, представители Уфы, Липецка, Астрахани, Омска, Москвы, Мурманска. Во второй тур прошли пять претендентов, в том числе заместитель главы Боровичского района, известный певец Владимир Вербило, заместитель директора музея художественной культуры Татьяна Дегтярёва, сотрудник управления труда и занятости из Липецкой области Денис Дмитриев, гендиректор «Новагроторг» Юрий Дуничев и индивидуальный предприниматель Владислав Коняев.
Изначально было 16 кандидатов, помимо новгородцев, представители Уфы, Липецка, Астрахани, Омска, Москвы, Мурманска. Во второй тур прошли пять претендентов, в том числе заместитель главы Боровичского района, известный певец Владимир Вербило, заместитель директора музея художественной культуры Татьяна Дегтярёва, сотрудник управления труда и занятости из Липецкой области Денис Дмитриев, гендиректор «Новагроторг» Юрий Дуничев и индивидуальный предприниматель Владислав Коняев.
22