Культура

4 минуты назад

Липчанин претендует на должность министра культуры

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#министр
Липчанин претендует на должность министра культуры

С ним конкурирует известный певец.

Как сообщает vnovgorode.ru, в новгородском правительстве проходит второй этап конкурса на должность министра культуры.

Изначально было 16 кандидатов, помимо новгородцев, представители Уфы, Липецка, Астрахани, Омска, Москвы, Мурманска. Во второй тур прошли пять претендентов, в том числе заместитель главы Боровичского района, известный певец Владимир Вербило, заместитель директора музея художественной культуры Татьяна Дегтярёва, сотрудник управления труда и занятости из Липецкой области Денис Дмитриев, гендиректор  «Новагроторг» Юрий Дуничев и индивидуальный предприниматель Владислав Коняев.

22
#министр

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