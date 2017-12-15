Общество

19 минут назад

Липчане с ноября просят закопать траншею, в которую уже провалились три автомобиля

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#благоустройство
Липчане с ноября просят закопать траншею, в которую уже провалились три автомобиля

Сейчас ров превратился в огромную лужу.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №15 по улице Энергостроителей. Как рассказала наша читательница Екатерина Князева, в ноябре рядом со стоянкой у их дома кто-то выкопал траншею. Но с тех пор никаких работ там не ведётся, а в яму успели провалиться колёсами уже три автомобиля.

- Ещё две недели назад мы обратились со своей проблемой в Управление главного смотрителя Липецка, но та нам сказали, что надо искать, кто выкопал траншею, и до сих пор ищут! - Говорит Екатерина Князева. - А нам не надо знать, кто это, надо, чтобы всё исправили! У соседнего дома №20 ведутся работы по благоустройству двора, и нам кажется, что сначала просто адреса перепутали, а потом всё бросили, как есть. Сейчас в траншее образовалась непролазная грязь и огромная лужа.

- Мы не можем вам дать никакую информацию, сначала надо выяснить, чья это траншея, - сообщили GOROD48 в отделе дорожного хозяйства Управления главного смотрителя Липецка. 

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#благоустройство

Комментарии (2)

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Йа

5 минут назад
Да ладно уж, на Ильича такая траншея вдоль проезжей части вырыта, и не закапывают её годами. А тут всего с ноября, нытики....
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Использованный подорожник

8 минут назад
Мордой в лужу главного смотрителя, может там кого найдет
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