Общество

сегодня, 09:35

Громкая инициатива о запрете ремонта днем провалилась у липчан

4 581
#инициатива #ремонт #запрет
Громкая инициатива о запрете ремонта днем провалилась у липчан

Автор предлагала ограничить шум днем.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» не поддержали предложение об ограничении на ремонтные работы в дневные часы во много квартирных домах. За идею Александры Хахулиной проголосовали всего 162 из 198 принявших участие в обсуждении пользователей. Таким образом, предложение не попадет на рассмотрение в администрацию Липецка.

Ранее автор высказала предложение о том, стоит ограничить шум с 13 до 15 часов.

- Дневной сон необходим как и маленьким детям, так и пожилым людям. Громкий звук работающих инструментов лишает сна, ухудшается самочувствие. Предлагаю внести следующее дополнение в Закон Липецкой области № 14-ОЗ от 16.11.2016 «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Липецкой области»: запретить проведение ремонта в многоквартирных домах с 13.00 до 15.00. Разрешить в это время делать ремонт людям, чьи дома сдались недавно, например, в течение 1,5 лет после сдачи дома. В законе о тишине по Москве эти пункты есть и выполняются. Думаю, что в нашем городе тоже много людей, нуждающихся в пару часах тишины в послеобеденное время, - предполагала автор инициативы.

Свое «но» и «нет» сказали десятки пользователей. Так, Лариса Репкина привела пример: «У нас вот так одна дама, проживающая рядом с детским садом, пожаловалась на то, что дети слишком громко кричат на прогулке в дневное время, когда она приходит с ночной смены и спит». «Наплодили хоровод, теперь под вас подстраивайся! От ваших детей ни днём ни ночью покоя нет вообще. Пусть ночью спят!», считает Оксана Репкина. «Предлагаю тогда запретить празднование Нового Года, потому что соседи всю ночь шумят и мешают спать. И вообще запретить все ремонты и праздники, не мелочиться», делится мнением Надежда Тамбовская.
4 581
#инициатива #ремонт #запрет

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Иван

18 минут назад
Энтузазист да и только .
ответить

Mikl

27 минут назад
Я только если работать не будут, то липчане превратятся в пузатых, очкастых бегемотов сидя на диване и смотря в телевизор и не шевеля мозгами. А для детишек промышленность должна придумать какие нибудь кроватки и коляски с герметизацией от шума.
ответить

Бабкен Хахуйлиуйлин

32 минуты назад
Предлагаю запретить Отпетушителю с 13 до 15 заниматься работой в РПЦ. Крик петухов сильно детишек пугает, однако.
ответить

МестныйЯ

49 минут назад
не устраивает шум в многоквартирном доме? ищите возможность жить в частном доме. всё остальное - личное желание жить как ВАМ удобнее.
ответить

Еще в рубрике

Липецкие дворы лишают ржавых реликвий
#автохлам #рейд
Липецкие дворы лишают ржавых реликвий

4 минуты назад

Общество
Липчане с ноября просят закопать траншею, в которую уже провалились три автомобиля
#благоустройство
2
Липчане с ноября просят закопать траншею, в которую уже провалились три автомобиля

18 минут назад

Общество
В Липецке подводят итоги Года экологии
#экология #образование
1
В Липецке подводят итоги Года экологии

сегодня, 09:36

Общество
В Липецке проходит единый информационный день ОГЭ
#образование #ОГЭ
2
В Липецке проходит единый информационный день ОГЭ

сегодня, 09:31

Общество
Еще в семи липецких селах ввели карантин по бешенству
#карантин #бешенство
6
Еще в семи липецких селах ввели карантин по бешенству

сегодня, 09:24

Общество
В Липецке пешехода дважды переехали автомобили
#авария #ДТП
7
В Липецке пешехода дважды переехали автомобили

сегодня, 09:21

Общество