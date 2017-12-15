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В Липецке пешехода дважды переехали автомобили

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#авария #ДТП
В Липецке пешехода дважды переехали автомобили

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, 1 погиб.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 14 декабря в Липецке на улице Стаханова  водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая получила травму.

В Ельце 29-летний водитель автомобиля «Фрейтлайнер», по предварительным данным, нарушил требования сигналов светофора и столкнулся с «Ладой-Калиной» под управлением 68-летнего мужчины. В результате водитель «Калины» с травмой госпитализирован, а его 44-летняя пассажирка после оказания помощи была отпущена.

В Ельце на улице Октябрьской 51-летний водитель «Ниссана» допусти наезд на 50-летнюю женщину, которая с травмой госпитализирована.

В Липецке в 21.10 на улице Водопьянова 34-летний водитель «Лады-Приоры» допустил наезд на пешехода, личность которого устанавливается. Затем лежащего мужчину переехал автомобиль «Крайслер» под управлением 40-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1479 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, превышение скорости – 950, неиспользование ремней безопасности – 52, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 63.


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#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Тамбовчанин

20 минут назад
Липецкие водятлы=быдло
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Берии

28 минут назад
у него уже нестояк на вас петухов.
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Берия

32 минуты назад
Когда начнёт действовать Отпетушитель?
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Липчанин

33 минуты назад
Водители совсем охренели, такое впечатление что все под кайфом или пьяные, спокойно едут на зеленый на переходах, и им за это ничего, специально по лужам около остановок едут на скорости чтобы было побольше брызг на людей, где ГАИ, ау, работайте уже!!!!!
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гостья

36 минут назад
а что вообще твориться с водителями? совсем что ли страх все потеряли? где полиция то?
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липчанка

47 минут назад
Совсем озверели!
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Тамара

50 минут назад
Ищем свидетелей ДТП ! Произошло 14.12.2017 г. на остановке "Фабрика Липецкие узоры" (район Сырского Рудника) между 17 часов и 17:30 водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Всех кто владеет хоть какой то информацией прошу отозваться по телефону 89525943751
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