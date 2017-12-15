В Липецке пешехода дважды переехали автомобили

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, 1 погиб.





Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 14 декабря в Липецке на улице Стаханова водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая получила травму.

В Ельце 29-летний водитель автомобиля «Фрейтлайнер», по предварительным данным, нарушил требования сигналов светофора и столкнулся с «Ладой-Калиной» под управлением 68-летнего мужчины. В результате водитель «Калины» с травмой госпитализирован, а его 44-летняя пассажирка после оказания помощи была отпущена.

В Ельце на улице Октябрьской 51-летний водитель «Ниссана» допусти наезд на 50-летнюю женщину, которая с травмой госпитализирована.

В Липецке в 21.10 на улице Водопьянова 34-летний водитель «Лады-Приоры» допустил наезд на пешехода, личность которого устанавливается. Затем лежащего мужчину переехал автомобиль «Крайслер» под управлением 40-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1479 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, превышение скорости – 950, неиспользование ремней безопасности – 52, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 63.