Общество
сегодня, 09:24
Еще в семи липецких селах ввели карантин по бешенству
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Ранее ограничения ввели в 20 населенных пунктах.
Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал серию постановление о введении ограничительных мер в связи с угрозой распространения бешенства. Ранее карантины уже были введены в 20 населенных пунктах региона.
Очаги распространения бешенства нашли в частных подворьях села Турчаново Замарайского сельсовета Воловского района, села Юрское Юрского сельсовета Воловского района, села Демкино Демкинского сельсовета Чаплыгинского района, села Верхний Телелюй Верхнетелелюйского сельсовета Грязинского района, деревни Аничково Тихвинского сельсовета Добринского о района, села Волчье Волченского сельсовета Добровского района и села Крутое Крутовского сельсовета Добровского района. В указанных населенных пунктах на два месяца ввели запрет на вывод животных, торговлю ими, перемещение питомцев за и в пределы зоны угрозы распространения бешенства.
Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии.
Очаги распространения бешенства нашли в частных подворьях села Турчаново Замарайского сельсовета Воловского района, села Юрское Юрского сельсовета Воловского района, села Демкино Демкинского сельсовета Чаплыгинского района, села Верхний Телелюй Верхнетелелюйского сельсовета Грязинского района, деревни Аничково Тихвинского сельсовета Добринского о района, села Волчье Волченского сельсовета Добровского района и села Крутое Крутовского сельсовета Добровского района. В указанных населенных пунктах на два месяца ввели запрет на вывод животных, торговлю ими, перемещение питомцев за и в пределы зоны угрозы распространения бешенства.
Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии.
5 515
Как всегда
Зоозащитница
цирк
Animal Planet
саша
Зоозащитница