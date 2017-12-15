Общество

сегодня, 09:24

Еще в семи липецких селах ввели карантин по бешенству

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#карантин #бешенство
Еще в семи липецких селах ввели карантин по бешенству

Ранее ограничения ввели в 20 населенных пунктах.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал серию постановление о введении ограничительных мер в связи с угрозой распространения бешенства. Ранее карантины уже были введены в 20 населенных пунктах региона.

Очаги распространения бешенства нашли в частных подворьях села Турчаново Замарайского сельсовета Воловского района, села Юрское Юрского сельсовета Воловского района, села Демкино Демкинского сельсовета Чаплыгинского района, села Верхний Телелюй Верхнетелелюйского сельсовета Грязинского района, деревни Аничково Тихвинского сельсовета Добринского о района, села Волчье Волченского сельсовета Добровского района и села Крутое Крутовского сельсовета Добровского района. В указанных населенных пунктах на два месяца ввели запрет на вывод животных, торговлю ими, перемещение питомцев за и в пределы зоны угрозы распространения бешенства.

Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии.
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#карантин #бешенство

Комментарии (6)

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Как всегда

45 секунд назад
Разносят инфекцию Живодеры специально, что бы получить 3,8 миллиона, боже какая халатность, какое живодство. Что бы получить деньги идут на преступление. Сами распростьраняют инфекцию, вот мы будем стрелять.
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Зоозащитница

3 минуты назад
Animal Planet, как ты прав, вот что значит халатное отношение к производственным обязанностям.
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цирк

5 минут назад
все становятся похожи на ,,папу,, олега, который путем фальсификации выборов остановил рост общества и блоховозы пошли в разнос-149 процентов
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Animal Planet

19 минут назад
В деревнях срать хотели на вакцинацию,стерилизацию и кастрацию своих питомцев, вот и результат.Не животные виноваты,что они заболели,а людишки-гавняшки на ножках.
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саша

28 минут назад
вот что значит фальсификация выборов -147 процентов
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Зоозащитница

сегодня, 09:37
На Колыму, на нары Вет службу администрации и саму администрацию Нет предупредительных мер. Это преступление перед народом.
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