Общество

6 минут назад

Липчан похвалили за борьбу со свалками

11
#свалки #минприроды #год экологии
Липчан похвалили за борьбу со свалками

В Минприроды подводят итоги Года экологии в России.

Липецкая область оказалась в числе регионов, где отмечена успешная борьба со свалками. Лучшие практики назвал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов в рамках работы V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.

Эффективная работа по расчистке мест проводилась в Приморском крае, Самарской области, Крыму, Костромской, Липецкой, Тульской, Нижегородской, Тверской областях, Республике Татарстан, отмечают в Минприроды. Всего субъектами Российской Федерации совместно с Росприроднадзором в 2017 году выявлено более 23 тысяч объектов несанкционированного размещения отходов, ликвидировано – около 15 тысяч.

Многие несанкционированные свалки были обнаружены и ликвидированы с помощью волонтеров и общественных инспекторов.
11
#свалки #минприроды #год экологии

Комментарии (1)

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яя

7 секунд назад
и поругали за утилизацию мусора
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