Липчан похвалили за борьбу со свалками

В Минприроды подводят итоги Года экологии в России.

Липецкая область оказалась в числе регионов, где отмечена успешная борьба со свалками. Лучшие практики назвал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов в рамках работы V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.



Эффективная работа по расчистке мест проводилась в Приморском крае, Самарской области, Крыму, Костромской, Липецкой, Тульской, Нижегородской, Тверской областях, Республике Татарстан, отмечают в Минприроды. Всего субъектами Российской Федерации совместно с Росприроднадзором в 2017 году выявлено более 23 тысяч объектов несанкционированного размещения отходов, ликвидировано – около 15 тысяч.



Многие несанкционированные свалки были обнаружены и ликвидированы с помощью волонтеров и общественных инспекторов.