Криминальная пара обокрала квартиру пенсионерки

Полицейские раскрыли кражу из квартиры 78-летней жительницы Липецка, совершенную в начале декабря.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, квартирные воры подобрали ключи к жилью пожилой женщины на улице Энергостроителей и похитили две аудиоколонки, музыкальный усилитель и 13 музыкальных дисков.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченными уголовного розыска установлены предполагаемые участники преступления. Ими оказались неработающий ранее судимый за совершение грабежа 31-летний житель Грязинского района и неработающая 25-летняя липчанка.

Расследование проводит УМВД России по Липецку.