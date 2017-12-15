Происшествия

27 минут назад

Криминальная пара обокрала квартиру пенсионерки

1 232
#кража
Криминальная пара обокрала квартиру пенсионерки

Полицейские раскрыли кражу из квартиры 78-летней жительницы Липецка, совершенную в начале декабря.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, квартирные воры подобрали ключи к жилью пожилой женщины на улице Энергостроителей и похитили две аудиоколонки, музыкальный усилитель и 13 музыкальных дисков.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченными уголовного розыска установлены предполагаемые участники преступления. Ими оказались неработающий ранее судимый за совершение грабежа 31-летний житель Грязинского района и неработающая 25-летняя липчанка.

Расследование проводит УМВД России по Липецку.

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#кража

Комментарии (1)

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отпетушитель

3 минуты назад
постановляю. этих колхозных бонни и клайда отпетушить на глазах друг у друга
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