Ельчане винят чиновников в случившемся с подростками

Юношей сбили на дороге, где не видно ни зги.

В социальной сети «Вконтакте» ельчане на городском паблике активно обсуждают запись видеорегистратора, которая запечатлела обстоятельства ДТП с участием детей. 13 декабря в 17:25 в поселке Газопровод сбили двух ребят, 14-ти и 17-ти лет. Юных ельчан отправили в больницу. Пользователи соцсети считают, что причина происшествия — это попустительство местных властей. Судите сами: в жилой зоне оживленная дорога освещена настолько «ярко», что не сразу ясно, о чем запись с видеорегистратора.





- При таком освещении удивительно, как вообще всех пешеходов не подавили???? - спрашивает Наталья.



- Вообще кошмар. Где продаются эти светоотражающие штучки? На пуховике спортивном есть полосочки , буду на остальную одежду лепить и не только одежду. Тротуаров нет, освещения нет... Что за безобразие, - сокрушается Мария.



- Я уж молчу про весь город,хотя бы на пешеходных переходах сделали бы нормальное освещение!!!Столько раз видела,как где дом торговли водители притормаживают,зная что зебра впереди,и всё равно "пытаются"наехать на пешеходов(которым плевать,видно их или нет)Конечно, проще обязать всех носить светоотражатели!Пусть люди сами платят за безопасность! Скоро штрафовать начнут за их отсутствие!Жалко и ребят и водителя... - выражает мнение Екатерина.



- По факту надо администрации думать о безопасности своего населения. Пешеходные переходы должны не только освещаться над всем пешеходным переходом, но и должны освещаться сами знаки диодами плюс ко всему этому светофор мигающий жёлтым огнём, зебра должна мигать жёлто-белыми диодами. Если человек, которому доверили власть не оправдывает надежд, значит его надо менять, - рассуждает Александр.



- А после аварии в 8 -9 вечера дорожники взялись дорогу подметать от переезда до поселка. Вина здесь тех, кто не думает о людях, сидя на своих местах. Давно напрашивается освещение от Безуглова до поселка, народ пешком постоянно ходит, и нужно то 25 фонарей!!! - делится Олеся.







Добавим, по информации GOROD48 один из мальчиков находится в больнице в тяжелом состоянии.