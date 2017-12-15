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Дебют липецкого хоккеиста в «Ростове» получился феерическим

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#Хоккей #Вадим Агеев
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Дебют липецкого хоккеиста в «Ростове» получился феерическим

Вадим Агеев с первых матчей начал забивать голы и набирать очки.

Воспитанник липецкого хоккея Вадим Агеев более чем усешно дебютировал в новой команде.

22-летний Агеев на днях подписал контракт с ХК «Ростов» (Ростов-на-Дону), а до этого выступал в воронежском «Буране». В прошлом сезоне Вадим сыграл за «ураганных» немало матчей в Высшей лиге – 43 игры, 12 (5+7) очков. В нынешнем чемпионате на счету Агеева 14 игр и всего одно (0+1) очко. Да и «Буран» тоже не блещет результатами, занимая предпоследнее место в ВХЛ. Поэтому форвард и клуб решили расстаться.

Со спортивной точки зрения Агеев сделал шаг назад – «Ростов» выступает в ВХЛ «Б» т.е. втором по силе дивизионе Высшей лиги. Но зато здесь нападающий получит много игровой практики и, как следствие, шанс проявить себя.

Дебют Агеева пришелся на матчи ростовчан в Барнауле против местного «Алтая». Первый матч гости выиграли – 7:2, и наш земляк с ходу вписался в коллектив, забросив две шайбы. Повторный поединок принес «Ростову» победу – 4:0, Агеев забросил четвертую шайбу своей новой команды, а также сделал одну точную передачу.

Отметим, что в тренерский штаб ростовской команды входит хорошо знакомый нашим болельщикам специалист Сергей Сухарев, в свое время работавший главный тренером «Липецка».

Ростовчане в ВХЛ Б идут на третьем месте – 28 игр, 58 очков. В пределах досягаемости расположился «Тамбов» липецких тренеров Андрея Лунева и Валерия Олейника – 28 игр. 60 очков. А вот лидер саранская «Мордовия» удалилась от преследователей уже далеко – при том же количестве матчей 67 очков. К слову, помощником главного тренера «Мордовии» … тоже является липецкий специалист Александр Мнихович.

Вадим Агеев так же играл в родном «Липецке» (в сезоне 2014/15 провел 2 матча в ВХЛ), елецкой «Эльте», ХК «Россошь».

А вот в родном городе талантливый воспитанник липецкой СДЮШОР №11 играть бы е смог. Дело в том, что наша команда является молодежной, выступает среди сверстников и для нее Агеев «переросток».

Фото hc-rostov.ru

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#Хоккей #Вадим Агеев
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