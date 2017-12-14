МХК «Липецк» попал под раздачу

Но все равно наши парни молодцы – отобрали очки в двухматчевом противостоянии с лидером.

Молодежный хоккейный «Липецк» сегодня уступил в повторном гостевом матче в Ярославле лидеру западной Конференции НМХЛ «Локо-Юниору».

Напомним, что в первой игре подопечные Сергея рыбина неожиданно взяли верх – 5:3. Сегодня хозяева вышли на площадку с реваншистскими настроениями и доказали. Что не зря идут во главе турнирной таблицы. Счет матча – 7:2 в пользу «Локо-Юниора».

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