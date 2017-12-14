Олег Королев с одобрением отнесся к решению спортсменов ехать на олимпиаду под нейтральным флагом

Хоть и немного запоздало, но липецкий губернатор согласился с президентом

Олимпиада...ехать-не ехать..конечно правильно решили олимпийцы-ЕХАТЬ И СРАЖАТЬСЯ ! Иное-выпадение из олимпийского вагона на ходу-потом не догонишь... — Олег Королев (@Korolev_O_P) 14 декабря 2017 г.

МОКовские чудаки! Олимпиада без России – дворовые игрушки! Эх…мазохисты… — Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 декабря 2017 г.

Сегодня глава Липецкой области написал вечером в Твиттере, что российские олимпийцы правильно поступают, что решили ехать на олимпиаду в Пхёнчхан под нейтральным флагом.Неделю назад Олег Королев высмеял МОК, отстранивший сборную России от олимпиады, назвав их мазохистами.Вообще, забавно было наблюдать, как многие российские политики, общественники и медийные персоны меняли на ходу свое мнение относительно участия или не участия россиян в олимпиаде под нейтральным флагом. До выступления Путина, который не увидел ничего страшного и предосудительного в том, что российские спортсмены поедут в Южную Корею под нейтральным флагом, многие осуждали таких спортсменов. После выступления главы государства, многие буквально "переобулись на лету".