51 минуту назад
Олег Королев с одобрением отнесся к решению спортсменов ехать на олимпиаду под нейтральным флагом
Хоть и немного запоздало, но липецкий губернатор согласился с президентом
Олимпиада...ехать-не ехать..конечно правильно решили олимпийцы-ЕХАТЬ И СРАЖАТЬСЯ ! Иное-выпадение из олимпийского вагона на ходу-потом не догонишь...— Олег Королев (@Korolev_O_P) 14 декабря 2017 г.
Неделю назад Олег Королев высмеял МОК, отстранивший сборную России от олимпиады, назвав их мазохистами.
МОКовские чудаки! Олимпиада без России – дворовые игрушки! Эх…мазохисты…— Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 декабря 2017 г.
Вообще, забавно было наблюдать, как многие российские политики, общественники и медийные персоны меняли на ходу свое мнение относительно участия или не участия россиян в олимпиаде под нейтральным флагом. До выступления Путина, который не увидел ничего страшного и предосудительного в том, что российские спортсмены поедут в Южную Корею под нейтральным флагом, многие осуждали таких спортсменов. После выступления главы государства, многие буквально "переобулись на лету".
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