Общество

51 минуту назад

Олег Королев с одобрением отнесся к решению спортсменов ехать на олимпиаду под нейтральным флагом

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#олимпиада #Пхёнчхан #
Олег Королев с одобрением отнесся к решению спортсменов ехать на олимпиаду под нейтральным флагом

Хоть и немного запоздало, но липецкий губернатор согласился с президентом

Сегодня глава Липецкой области написал вечером в Твиттере, что российские олимпийцы правильно поступают, что решили ехать на олимпиаду в Пхёнчхан под нейтральным флагом.




  Неделю назад Олег Королев высмеял МОК, отстранивший сборную России от олимпиады, назвав их мазохистами.




Вообще, забавно было наблюдать, как многие российские политики, общественники и медийные персоны меняли на ходу свое мнение относительно участия или не участия россиян в олимпиаде под нейтральным флагом. До выступления Путина, который не увидел ничего страшного и предосудительного в том, что российские спортсмены поедут в Южную Корею под нейтральным флагом, многие осуждали таких спортсменов. После выступления главы государства, многие буквально "переобулись на лету". 
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#олимпиада #Пхёнчхан #

Комментарии (1)

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30 минут назад
Чудо ты наше чудо - " воробей тот же соловей , но только заочник ".
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