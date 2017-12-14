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7 минут назад
Липецкая вечЁрка: бойня в клубе, труп на обочине и кончина мишки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 14 декабря.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про устроенную силовиками бойню в ночному клубе. «Правоохранители от души пинали отдыхающих, отрабатывали на них приемы рукопашной борьбы, били уже лежачих рукоятками пистолетов, применяли электрошокеры».
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение насчет страшной находки у дороги. В поселке Лев Толстой на улице Левашовка был обнаружен труп 53-летнего мужнины с признаками насильственной смерти.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся письма якобы от председателя Октябрьского райсуда. Из письма следует, что «молодые девушки, сотрудницы аппарата, теряют детей, не родив их на свет». Оказывается, коллектив считает, что «в нашем здании суда по улице Механизаторов, 15 есть что-то такое, от чего идет вся эта зараза, рак».
Активный отклик получила заметка об аварии с машиной чиновника. «Утром 16 сентября 2016 года там столкнулись «Тойота Королла Версо», «Хэндай Грант Старекс» и автофургон. Первое авто зарегистрировано за ПАО «Лимак», а второе по данным суда и мэрии Липецка — за Евгением Лисаконовым».
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению про смерть любимца гостей липецкого зоопарка — медведя Герасима. Герасим скончался от старости: он жил в зоопарке с 1989 года, последние 5 лет сильно болел и практически не вставал на ноги.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про устроенную силовиками бойню в ночному клубе. «Правоохранители от души пинали отдыхающих, отрабатывали на них приемы рукопашной борьбы, били уже лежачих рукоятками пистолетов, применяли электрошокеры».
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение насчет страшной находки у дороги. В поселке Лев Толстой на улице Левашовка был обнаружен труп 53-летнего мужнины с признаками насильственной смерти.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся письма якобы от председателя Октябрьского райсуда. Из письма следует, что «молодые девушки, сотрудницы аппарата, теряют детей, не родив их на свет». Оказывается, коллектив считает, что «в нашем здании суда по улице Механизаторов, 15 есть что-то такое, от чего идет вся эта зараза, рак».
Активный отклик получила заметка об аварии с машиной чиновника. «Утром 16 сентября 2016 года там столкнулись «Тойота Королла Версо», «Хэндай Грант Старекс» и автофургон. Первое авто зарегистрировано за ПАО «Лимак», а второе по данным суда и мэрии Липецка — за Евгением Лисаконовым».
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению про смерть любимца гостей липецкого зоопарка — медведя Герасима. Герасим скончался от старости: он жил в зоопарке с 1989 года, последние 5 лет сильно болел и практически не вставал на ноги.