Липчан «обманным путем» загоняют в ТОСы?

В начале года в Липецке действовало 20 ТОСов. А за последние два месяца администрация города представила документы уже на 50 объединений.

На заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета сегодня рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью территориальных общественных самоуправлений (ТОСов).



Если в начале года в Липецке действовало около 20 ТОС, то только за последние два месяца администрация представила документы уже на 50 объединений.



- Что изменилось в городской среде, что в таком авральном режиме идет оформления ТОСов? - спросил у представителей мэрии председатель профильной комиссии Александр Афанасьев. - И почему на учредительные конференции приходит очень мало людей? Так в документах, представленных по ТОС «Московский», на 987 жителей - 7 делегатов, т.е. 1 делегат от 140 жителей. А рекомендуемая норма - 1 делегат от 10 человек. И данная ситуация носит массовый характер.



Начальник управления внутренней политики Евгений Зенков не смог дать вразумительного ответа на этот вопрос, как и не смог прокомментировать возмущение липчан по этому поводу.



В муниципальный парламент поступила жалоба от председателей многоквартирных домов с улицы Бунина и улицы Белана, в которой они обращают внимание депутатов на то, как идет работа в Липецке по созданию ТОСов.



«В настоящий момент собираются подписи для избрания делегатами на конференцию, при этом даются пояснения, что подписи собираются для решения вопроса по выделению денег из бюджета города на благоустройство придомовой территории и устройство автостоянки, что не соответствует действительности» - такие факты приводятся в обращении.



«Фактически жители домов введены в заблуждение, подписи на создание ТОС собираются обманным путем», - подчеркнули в своем обращении липчане.



- Изложенные выше факты говорят о возможном формальном подходе к формированию ТОСов в Липецке. Это может привести к возникновению конфликтных ситуаций с жителями города, - заявил вице-спикер горсовета Федор Жигаров. Он напомнил об истории с массовым созданием ТСЖ (товарищество собственников жилья) в Липецке и чем это закончилось. Как показала практика, жизнеспособными организациями оказались единицы, - сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.



